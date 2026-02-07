Noticias Presidenta de Caucus Negro del Congreso dice que video enviado por Trump es "racista y prejuicioso" La representante demócrata por Nueva York, Yvette Clarke, condenó el hecho y aseguró que el video de contenido racista publicado en la cuenta oficial de Truth Social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía la intención de herir



La difusión de un video de contenido racista en la cuenta oficial de Truth Social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado fuertes reacciones en el ámbito político.

En el material, el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, aparecían caracterizados como monos, lo que provocó indignación y críticas por parte de legisladores y líderes civiles.

Reacción del Caucus Negro del Congreso

La presidenta del Caucus Negro del Congreso, la representante demócrata por Nueva York , Yvette Clarke , condenó el hecho y aseguró en una entrevista a la agencia de noticias The Associeted Press (AP), que el video tenía la intención de herir.

"Es muy claro que había una intención de lastimar a alguien, de herir a alguien, con este video", declaró Clarke, quien además señaló, la publicación refleja un clima político marcado por la intolerancia y el racismo.

Clarke consideró que el país enfrenta un contexto en el que cada semana surgen acciones polémicas desde la administración de Trump. A su juicio, este tipo de contenidos forman parte de un patrón de conducta que normaliza discursos ofensivos y divisivos.

Respuesta de la Casa Blanca

Tras la controversia, la Casa Blanca desestimó inicialmente las críticas calificándolas de “indignación falsa”.

Posteriormente, eliminó la publicación y atribuyó el error a un subalterno; Trump, por su parte, negó responsabilidad directa y afirmó que nadie revisó la parte del video en la que los Obama eran representados como primates antes de su difusión.

Sin embargo, Clarke c uestionó la versión oficial y señaló que la existencia de un ambiente tóxico dentro de la Casa Blanca permite que ocurran estos episodios. También subrayó que el incidente resulta especialmente grave en un año simbólico para el país, marcado por aniversarios históricos relevantes.

Impacto social y político en la niñez afroamericana

La legisladora expresó preocupación por el impacto del mensaje en la niñez afroamericana y en la percepción del liderazgo nacional. Consideró que la administración aún tiene la oportunidad de rectificar, aunque dudó de un cambio real en la conducta presidencial.

“ Hay niños negros que están escuchando a su presidente, viendo lo que está publicando en Truth Social, y tendrá un impacto en cómo ven el liderazgo de su propio país… es muy claro que había una intención de lastimar a alguien, de herir a alguien, con este video. De lo contrario, no habría permanecido 12 horas", afirmó.

Clarke concluyó que la democracia estadounidense debe unirse para rechazar el racismo y la intolerancia. Hasta ahora, ni Barack Obama ni Michelle Obama han emitido comentarios públicos sobre el incidente.

