Rodolfo López Ibarra, alias "El Nito", se declara culpable ante una corte federal en Washington por cargos de narcotráfico

Rodolfo López Ibarra, alias “El Nito”, se declaró culpable en una corte federal de Washington por cargos de narcotráfico y conspiración al reconocer que participó por años en el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Tiempo en el que operó

De acuerdo con el expediente, López Ibarra traficó cocaína a Estados Unidos por mar, tierra y aire durante un periodo de 2003 y 2016.

Asimismo, dio a conocer que había sobornos por parte de las autoridades y funcionarios mexicanos para que se pudieran evitar interferencias por parte del grupo criminal.

De igual manera, se menciona que utilizaba aeronaves y vehículos para movilizar la droga y el dinero en efectivo.

Estas actividades se vieron interrumpidas cuando estuvo preso en México en los años 2009 y 2014, donde solamente recuperó la libertad y volvió a sus operaciones.

¿De cuánto es la pena por los delitos de “El Nito”?

Los delitos por los que se declaró culpable al exoperador cercano de Arturo Beltrán Leyva tienen una pena mínima de 10 años en prisión y pueden tener hasta cadena perpetua, aparte de una multa que podría llegar hasta los 10 millones de dólares.

Debido a que renunció a tener derecho a un juicio y a futuras apelaciones, los fiscales aceptaron emitir una recomendación para reducir la pena máxima; sin embargo, la decisión final la tiene un juez.

Su audiencia fue programada para el próximo 6 de mayo, en donde se comprometió a proporcionar información sobre sus bienes y recursos obtenidos.

Cabe mencionar que la declaración fue firmada el 5 de febrero, a un año de que fuera extraditado de México junto con otros presuntos capos de alto riesgo.