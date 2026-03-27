Noticias ¿Mexicanos deben pagar $15 mil por entrar al país? Esta nueva medida empieza en abril 2026 La administración de Donald Trump amplió un programa que obliga a ciudadanos de determinados países a cubrir una fianza como garantía de que no permanecerán de manera irregular tras el vencimiento de su visa

Video ¿Un ciudadano estadounidense puede solicitar visas para sus padres a los 21 años?

Las nuevas disposiciones migratorias en Estados Unidos han encendido alertas entre comunidades latinoamericanas, especialmente en México, ante la posibilidad de que visitantes deban pagar miles de dólares para ingresar al país a partir de abril de 2026.

La medida forma parte de un endurecimiento en el control migratorio que impacta directamente a quienes buscan viajar con visas de turismo o negocios a Estados Unidos.

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Refuerzan controles migratorios

El gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, amplió un programa que obliga a ciudadanos de determinados países a cubrir una fianza como garantía de que no permanecerán de manera irregular tras el vencimiento de su visa. Esta política, que comenzó a implementarse en 2025, ha sido extendida en distintas fases.

El 18 de marzo de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos ( DOS, por sus siglas en inglés), anunció una nueva ampliación que entrará en vigor el 2 de abril de 2026, sumando más naciones a la lista de países sujetos a este requisito.

Países que deben pagar fianza

El listado completo incluye a: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Camboya, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, República Kirguisa, Lesoto, Malawi, Mauritania, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

Entre los países añadidos recientemente destacan Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez, quienes a partir de abril deberán pagar dicha fianza.

Fianza no garantiza entrada al país

La fianza puede ser de 5 mil, 10 mil o hasta 15 mil dólares, dependiendo de la evaluación consular. Los solicitantes deberán completar el Formulario I-352 y realizar el pago mediante la plataforma oficial designada.

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Este depósito no garantiza la aprobación de la visa y está sujeto a condiciones estrictas. Entre ellas, ingresar y salir únicamente por aeropuertos comerciales autorizados, sin posibilidad de utilizar vuelos privados, chárter ni cruces terrestres o marítimos.

El incumplimiento puede derivar en la pérdida del dinero y en sanciones migratorias.

¿Mexicanos pagarán para entrar a EEUU?

Pese a la incertidumbre generada por estas medidas, México no se encuentra en la lista de países cuyos ciudadanos deben pagar esta fianza. Las únicas naciones latinoamericanas que aparecen en el listado y que sí deben cubrir el monto son Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Esto significa que, hasta el momento, los mexicanos que deseen viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios pueden continuar realizando sus trámites de visa bajo las condiciones habituales, sin enfrentar este nuevo requisito económico.

El proceso consular para los mexicanos, por tanto, se mantiene sin cambios en ese aspecto, lo que brinda certeza a quienes planean visitar a sus familiares, asistir a reuniones o realizar actividades temporales en Estados Unidos.

JICM