Noticias Atención migrantes de estos países: ahora deben cumplir nuevo requisito para entrar a EEUU El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en la pérdida de la fianza o en otras sanciones migratorias

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Una reciente medida dentro de la política migratoria de Estados Unidos podría impactar a miles de migrantes provenientes de una amplia lista de países que busquen ingresar a la nación norteamericana, especialmente si no cumplen con el nuevo requisito establecido por las autoridades.

Esta disposición añade un filtro adicional para quienes planean viajar de forma temporal, lo que podría complicar sus planes de entrada al país y afectar directamente a quienes buscan visitar a sus familiares.

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Nuevo requisito para entrar al país

El Departamento de Estado ( DOS, por sus siglas en inglés), anunció en marzo de 2026 la ampliación de un programa que obliga a ciudadanos de determinadas nacionalidades a pagar una fianza para ingresar con visas de turismo o negocios.

Aunque inició en 2025, continuando el 1 de enero del presenta año, esta nueva fase -la tercera- comenzará a aplicarse a partir del 2 de abril de 2026, como parte de un endurecimiento en los controles migratorios.

El requisito establece que los solicitantes deberán cubrir una fianza cuyo monto será determinado por las autoridades consulares. Las cantidades van de 5 mil a 15 mil dólares, pudiendo fijarse en 5 mil, 10 mil o hasta 15 mil dólares dependiendo de la evaluación de cada caso.

Para completar el trámite, será necesario llenar el Formulario I-352 y realizar el pago exclusivamente a través de la plataforma oficial Pay.gov. No obstante, pagar esta fianza no garantiza la aprobación de la visa.

Nuevos países incluidos en 2026

Como parte de la ampliación anunciada el 18 de marzo de 2026, a partir del 2 de abril de 2026 se integran nuevos países a la lista para quienes esta medida entrará en vigor el 2 de abril de 2026.

Se trata de Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Con esta actualización, el número total de países sujetos a esta medida asciende a 50.

Países que deben pagar fianza

Las personas originarias de Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Camboya, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba , Yibuti, Dominica, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, República Kirguisa, Lesotho, Malawi, Mauritania, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua , Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela , Zambia y Zimbabue, son quienes deben pagar la fianza para entrar a Estados Unidos.

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Cuba, Venezuela y Nicaragua -los únicos países de América Latina en la lista-, desde enero de 2026 ya pagan la fianza para ingresar a Estados Unidos.

Restricciones para quienes paguen

Además del pago, quienes obtengan la visa bajo este esquema deberán cumplir condiciones estrictas, como ingresar y salir únicamente por aeropuertos comerciales autorizados y no utilizar vuelos privados, chárter ni cruces terrestres o marítimos.

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en la pérdida de la fianza o en otras sanciones migratorias.

Impacto en familias migrantes

Aunque el objetivo de la medida es reforzar el control migratorio y evitar estancias irregulares, también tiene efectos directos en las familias migrantes.

Para muchas, especialmente en América Latina, el costo de la fianza representa un obstáculo significativo, lo que podría r educir las visitas temporales y dificultar la reunificación familiar incluso en estancias de corta duración.

JICM