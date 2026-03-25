Noticias Un gasto más para latinos: Pago que deben hacer cubanos, venezolanos y nicaragüenses por entrar al país Este cambio no solo modifica el proceso de solicitud, sino que introduce una barrera económica directa para quienes desean viajar temporalmente; la disposición forma parte de una serie de ajustes migratorios que impactan a comunidades latinas en el país

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El reencuentro con la familia en Estados Unidos se ha convertido en un camino más complejo para miles de latinos. Para muchos cubanos, venezolanos y nicaragüenses, la ilusión de abrazar a sus seres queridos ahora tiene un nuevo obstáculo: un costo que puede cambiarlo todo.

Durante años, viajar por motivos familiares representó un esfuerzo emocional y económico. Sin embargo, recientemente ese empeño ha aumentado de forma significativa, generando incertidumbre entre quienes planean visitar a sus familiares en territorio estadounidense.

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Nuevas reglas cambian viaje a latinos

A mediados de marzo de 2026, el Departamento de Estado ( DOS, por sus siglas en inglés) amplió la lista de nacionalidades cuyos ciudadanos deberán cumplir con un r equisito adicional para ingresar a Estados Unidos con visas de turismo o negocios.

La medida establece el pago de una fianza que puede alcanzar hasta 15 mil dólares; además, deberán completar el Formulario I-352 y realizar el pago exclusivamente a través de la plataforma oficial Pay.gov. Cumplir con todos los requisitos no garantiza la aprobación de la visa, lo que genera incertidumbre entre los solicitantes.

Este cambio no solo modifica el proceso de solicitud, sino que introduce una barrera económica directa para quienes desean viajar de manera temporal. La disposición forma parte de una serie de ajustes migratorios que impactan especialmente a comunidades latinoamericanas con fuertes vínculos familiares en Estados Unidos.

Familias entre distancia y costos

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés) explicó que el objetivo de esta fianza es reforzar la seguridad fronteriza. Según la dependencia, la medida busca evitar que algunos visitantes permanezcan en el país después del vencimiento de sus visas.

Las autoridades sostienen que, en ciertos casos, personas que ingresan con permisos temporales deciden quedarse de forma irregular, lo que ha motivado el endurecimiento de las condiciones de entrada.

La inclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en esta lista añade presión económica a familias que ya enfrentan retos migratorios. Para muchos, las visitas temporales son una de las pocas formas de mantener el contacto cercano con sus seres queridos.

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Desde el 21 de enero de 2026, la medida entró en vigor para los ciudadanos de estos países latinoamericanos, marcando un nuevo escenario para quienes buscan cruzar fronteras con la esperanza de reunirse con su familia.

JICM