Noticias ¿Tu familia viene de visita? Estas personas deben dejar fianza de 15 mil dólares para entrar al país Las visitas de familiares extranjeros a Estados Unidos, incluidos países latinoamericanos, podrían complicarse significativamente debido a nuevas disposiciones migratorias que impactan directamente a comunidades inmigrantes



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Las visitas de familiares extranjeros a Estados Unidos, incluidos países latinoamericanos, podrían complicarse significativamente debido a nuevas disposiciones migratorias que impactan directamente a comunidades inmigrantes.

El Departamento de Estado ( DOS, por sus siglas en inglés), informó el miércoles 18 de marzo de 2026 que se amplió la lista de nacionalidades cuyos ciudadanos deberán pagar una fianza de hasta 15 mil dólares para ingresar con visas de turismo o negocios, una medida que afecta a quienes buscan reunirse temporalmente con sus seres queridos.

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Países latinoamericanos afectados

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés), el objetivo es reforzar la seguridad fronteriza y evitar que los visitantes permanezcan de forma irregular tras el vencimiento de sus visas.

Sin embargo, esta política también tiene implicaciones profundas para las familias migrantes, particularmente aquellas de América Latina que dependen de visitas temporales para mantener vínculos familiares.

Cuba, Nicaragua y Venezuela forman parte de esta lista, lo que añade presión económica a familias que ya enfrentan retos migratorios. Desde el 21 de enero de 2026 entró en vigor la medida para todos los ciudadanos de estos países latinoamericanos.

Amplían programa de fianzas en 2026

Aunque la medida comenzó a implementarse en 2025 en distintas fases, el 18 de marzo de 2026 se anunció una ampliación que incluye nuevos países a partir del 2 de abril de 2026. Entre ellos se encuentran Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

Esto eleva a 50 el número total de países cuyos ciudadanos deberán cumplir con este requisito para poder ingresar a Estados Unidos.

Lista de países que deben pagar fianza

El listado contempla a Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Camboya, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, República Kirguisa, Lesotho, Malawi, Mauritania, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

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Requisitos, montos y condiciones

Según la normativa, los solicitantes deberán pagar una fianza que puede ser de cinco mil, 10 mil o hasta 15 mil dólares, dependiendo de la evaluación consular.

Además, deberán completar el Formulario I-352 y realizar el pago exclusivamente a través de la plataforma oficial Pay.gov. Es importante destacar que esta fianza no garantiza la aprobación de la visa, lo que genera incertidumbre entre los solicitantes.

Restricciones adicionales

Quienes paguen la fianza deberán cumplir condiciones estrictas, como ingresar y salir únicamente por aeropuertos comerciales autorizados.

No podrán utilizar vuelos privados, chárter ni cruces terrestres o marítimos. El incumplimiento de estas reglas puede derivar en la pérdida de la fianza o en sanciones migratorias.

¿Afectará a familias migrantes?

Esta política es parte del endurecimiento en el control migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impacta directamente a comunidades inmigrantes, dificultando la reunificación familiar incluso en estancias temporales.

Para muchas familias latinoamericanas, el costo de esta fianza representa un obstáculo significativo, lo que podría reducir las visitas y afectar los lazos entre quienes viven en Estados Unidos y sus países de origen.

JICM