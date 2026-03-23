Meteoritos Al menos tres meteoritos han caído en suelo estadounidense en los últimos días. Esta es la explicación Los eventos meteoríticos ocurrieron tan solo en una semana: en Texas, Ohio/Pensilvania y California; una coincidencia que llamó la atención de la población.

Video Meteorito de una tonelada se desintegra sobre Houston y podría haber dejado fragmentos en la zona

En menos de una semana, Estados Unidos registró tres eventos meteoríticos relevantes —dos de ellos con potencial caída de fragmentos— en Texas, Ohio/Pensilvania y California, de acuerdo con datos confirmados por la NASA y reportes científicos.

El caso más reciente ocurrió la noche del domingo 22 de marzo de 2026 en California, donde testigos observaron una bola brillante de fuego sobre la zona de Chowchilla.

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Según la NASA, el objeto viajaba a velocidades cercanas a 35 mil millas por hora, pero se desintegró completamente en la atmósfera, sin evidencia de impacto en tierra.

Apenas un día antes, el sábado 21 de marzo de 2026 en Texas, en la zona de Houston, un meteoro de aproximadamente un metro de diámetro y cerca de una tonelada de peso atravesó la atmósfera también a unas 35 mil millas por hora.

El objeto se fragmentó a gran altura, generando una onda de presión equivalente a 26 toneladas de trinitrotolueno —un compuesto químico utilizado como explosivo—, lo que provocó fuertes estruendos percibidos por los habitantes.

Datos de la NASA indican que este meteoro se volvió visible a unos 79 kilómetros de altitud y se desintegró a unos 46 kilómetros sobre el área de Bammel, al noroeste de Houston. Se detectaron posibles fragmentos cayendo entre zonas del norte de la ciudad.

Días antes, el martes 17 de marzo de 2026, un evento de mayor tamaño fue registrado sobre Ohio y Pensilvania, donde un meteoro de aproximadamente seis pies de diámetro y cerca de siete toneladas ingresó a la atmósfera terrestre.

El fenómeno generó un estallido atmosférico visible en múltiples estados y fue audible a gran distancia, de acuerdo con reportes de la NASA y medios especializados.

En los primeros dos casos de marzo, los científicos señalaron que parte del material pudo haber sobrevivido a la desintegración y llegar al suelo en forma de meteoritos, aunque su recuperación depende de estudios de campo.

Video Todo lo que se sabe del impacto del fragmento de un meteorito en una casa de Houston, Texas

¿Por qué están ocurriendo estos meteoros y qué dice la NASA?

De acuerdo con la NASA, los eventos registrados en Texas, Ohio/Pensilvania y California forman parte de la actividad normal de meteoritos que ingresan constantemente a la atmósfera terrestre.

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Estos objetos, que viajan a velocidades extremadamente altas, generan bolas de fuego al entrar en contacto con el aire y, en la mayoría de los casos, se desintegran antes de tocar el suelo debido a la fricción y la presión.

La agencia espacial de Estados Unidos subraya que no existe relación entre los tres eventos meteoríticos recientes, ya que se trata de meteoros esporádicos y no de fragmentos de un mismo objeto o de una lluvia de meteoros específica.

Aunque su coincidencia en tan solo una semana ha llamado la atención, este tipo de fenómenos es más común de lo que parece y rara vez representa un riesgo para la población.