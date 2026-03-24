Noticias

La NASA revela plan para construir una colonia humana en la Luna

La NASA perfila una futura colonia humana en el satélite mientras alista el lanzamiento de Artemis II.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video La NASA traslada el cohete de Artemis II para la primera misión tripulada a la Luna en 50 años

La NASA no solo se alista para regresar a la Luna: también traza el camino hacia una presencia humana sostenida que, con el tiempo, podría convertirse en una colonia en el satélite natural.

En paralelo a los preparativos de la misión Artemis II, la agencia delineó una estrategia que busca establecer operaciones continuas, infraestructura y un flujo constante de misiones como base de una permanencia a largo plazo.

PUBLICIDAD

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que el objetivo es construir una presencia humana sostenida mediante el desarrollo de infraestructura escalable y operaciones en la superficie lunar.

Más sobre NASA

NASA anuncia nuevas misiones a la Luna: ¿Por qué pospusieron la de Artemis 2?
1 mins

NASA anuncia nuevas misiones a la Luna: ¿Por qué pospusieron la de Artemis 2?

Estados Unidos
NASA descarta lanzamiento de Artemis II en marzo de 2026 por fallas técnicas
5 mins

NASA descarta lanzamiento de Artemis II en marzo de 2026 por fallas técnicas

Estados Unidos
NASA realiza segunda prueba de carga de cohete que decidirá cuándo despega su misión lunar
2 mins

NASA realiza segunda prueba de carga de cohete que decidirá cuándo despega su misión lunar

Estados Unidos
¿Cuándo será el eclipse luna de sangre de este 2026 y dónde será visible?
2 mins

¿Cuándo será el eclipse luna de sangre de este 2026 y dónde será visible?

Estados Unidos
NASA y SpaceX completan nueva tripulación en la Estación Espacial Internacional tras evacuación médica histórica
2 mins

NASA y SpaceX completan nueva tripulación en la Estación Espacial Internacional tras evacuación médica histórica

Estados Unidos
La NASA te ayuda con el regalo para San Valentín 2026: Detalle fuera de este mundo para el 14 de febrero
2 mins

La NASA te ayuda con el regalo para San Valentín 2026: Detalle fuera de este mundo para el 14 de febrero

Estados Unidos
NASA revela fecha para el lanzamiento de Artemis II: ¿Qué dijeron sobre la misión a la Luna?
2 mins

NASA revela fecha para el lanzamiento de Artemis II: ¿Qué dijeron sobre la misión a la Luna?

Estados Unidos
¿Por qué la NASA retrasó la misión Artemis II a la Luna? Por este motivo se pospuso el lanzamiento
2 mins

¿Por qué la NASA retrasó la misión Artemis II a la Luna? Por este motivo se pospuso el lanzamiento

Estados Unidos
Sunita Williams, astronauta de la NASA que estuvo 9 meses atrapada en el espacio, anuncia su retiro
1 mins

Sunita Williams, astronauta de la NASA que estuvo 9 meses atrapada en el espacio, anuncia su retiro

Estados Unidos
Cómo podrás ver mejor la lluvia de estrellas de las oriónidas, una de las más espectaculares del año
3 mins

Cómo podrás ver mejor la lluvia de estrellas de las oriónidas, una de las más espectaculares del año

Estados Unidos

El plan, identificado como NASA Moon Base, contempla sentar las bases de una instalación duradera, con capacidad de expandirse con el tiempo. La estrategia incluye una intensificación de las misiones hacia la superficie lunar.

Entre los puntos clave destacan:

- Aterrizajes robóticos frecuentes y pruebas de movilidad, incluidos drones.
- Un ritmo cercano a misiones mensuales a partir de 2027.
- Envío continuo de equipos, vehículos exploradores y cargas científicas

Infraestructura para habitar la Luna

La NASA plantea inversiones en elementos clave para sostener vida y operaciones:

- Sistemas de energía
- Redes de comunicación
- Movilidad en la superficie

Más allá de la instalación en la Luna, el proyecto tiene una meta mayor. De acuerdo con Isaacman, el desarrollo de esta presencia sostenida permitirá dar el siguiente paso hacia Marte, utilizando la Luna como plataforma de preparación.

Mientras tanto, la agencia avanza con Artemis II, una misión que marcará el regreso de astronautas más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972. El lanzamiento está previsto dentro de una ventana del 1 al 6 de abril, tras superar fallas técnicas detectadas en pruebas previas.

Video NASA confirma paso de meteoro por EEUU: Te decimos si hay riesgo y por qué se asustaron residentes
Relacionados:
Noticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX