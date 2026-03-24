Noticias La NASA revela plan para construir una colonia humana en la Luna La NASA perfila una futura colonia humana en el satélite mientras alista el lanzamiento de Artemis II.

Video La NASA traslada el cohete de Artemis II para la primera misión tripulada a la Luna en 50 años

La NASA no solo se alista para regresar a la Luna: también traza el camino hacia una presencia humana sostenida que, con el tiempo, podría convertirse en una colonia en el satélite natural.

En paralelo a los preparativos de la misión Artemis II, la agencia delineó una estrategia que busca establecer operaciones continuas, infraestructura y un flujo constante de misiones como base de una permanencia a largo plazo.

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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que el objetivo es construir una presencia humana sostenida mediante el desarrollo de infraestructura escalable y operaciones en la superficie lunar.

El plan, identificado como NASA Moon Base, contempla sentar las bases de una instalación duradera, con capacidad de expandirse con el tiempo. La estrategia incluye una intensificación de las misiones hacia la superficie lunar.

Entre los puntos clave destacan:

- Aterrizajes robóticos frecuentes y pruebas de movilidad, incluidos drones.

- Un ritmo cercano a misiones mensuales a partir de 2027.

- Envío continuo de equipos, vehículos exploradores y cargas científicas

Infraestructura para habitar la Luna

La NASA plantea inversiones en elementos clave para sostener vida y operaciones:

- Sistemas de energía

- Redes de comunicación

- Movilidad en la superficie

Más allá de la instalación en la Luna, el proyecto tiene una meta mayor. De acuerdo con Isaacman, el desarrollo de esta presencia sostenida permitirá dar el siguiente paso hacia Marte, utilizando la Luna como plataforma de preparación.

Mientras tanto, la agencia avanza con Artemis II, una misión que marcará el regreso de astronautas más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972. El lanzamiento está previsto dentro de una ventana del 1 al 6 de abril, tras superar fallas técnicas detectadas en pruebas previas.