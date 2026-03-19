estados unidos Cazadores de meteoritos buscan en Ohio fragmentos de una roca espacial de 7 toneladas que se estrelló contra la Tierra Los cazadores de meteoritos están revisando Ohio en busca de fragmentos de una roca espacial que surcó el cielo a principios de esta semana. El meteoroide se desintegró sobre Valley City el martes, produciendo un estampido sónico. La onda expansiva sacudió los edificios y alarmó a los residentes, que temieron que se tratara de una explosión.

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Los cazadores de meteoritos se dispersaron el jueves por una amplia zona de Ohio con la esperanza de recoger fragmentos de una roca espacial de unas 7 toneladas que se estrelló contra la Tierra esta semana, tras un deslumbrante bólido que se pudo ver a cientos de millas de distancia.

El meteoroide se desintegró alrededor de las 9 de la mañana del martes sobre Valley City, a media hora al sur de Cleveland, después de atravesar la atmósfera a unas 45,000 millas por hora. Provocó un estampido sónico que sacudió los edificios y causó temor a una explosión. El bólido se vio desde Wisconsin hasta Maryland, y la NASA confirmó que se trataba de un meteoroide de casi 6 metros de diámetro.

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December Harris, residente de Medina, no tuvo que salir a buscarlo: su prima y compañera de cuarto, Ambra Sinclair, encontró una pequeña roca negra, que sospechan es un meteorito, cuando se iba al trabajo. Habían oído el estampido sónico el martes por la mañana, pero pensaron que podría haber sido ruido de un aeropuerto cercano.

Harris dijo que su compañera de cuarto encontró la roca en un área de 4 pies entre el garaje y la casa a última hora de la mañana del miércoles. La describió como de forma algo triangular, de menos de 2 pulgadas de diámetro, y "muy, muy negra", con hoyos en la superficie, surcos y una textura derretida en el exterior.

El cazador de meteoritos Roberto Vargas, de Connecticut, muestra uno de los meteoritos que encontró en Sharon Center, Ohio, el jueves 19 de marzo de 2026, tras la caída de un meteorito el 17 de marzo. Imagen Sue Ogrocki/AP

Los meteoroides viajan a velocidades muy altas cuando de repente chocan contra los gases que envuelven la Tierra, lo que provoca una tensión tremenda al comprimir el aire que tienen delante. Eso calienta la roca, que se derrite y se rompe.

La roca negra destacaba en la casa de Harris.

"Tengo la entrada de mi casa limpia", dijo Harris, de 70 años, una empresaria jubilada. "No hay nada como esto por aquí".

Había oído que debía evitar tocar un meteorito con las manos desnudas, así que lo recogieron con una servilleta y lo colocaron dentro de un frasco. Ahora está buscando una forma de autentificarlo; nadie respondió al número de teléfono de la NASA al que llamó siete veces.

"Para nosotros, mi primo y yo, tenemos una fe muy fuerte en Dios", dijo Harris. "Pensamos: 'Dios acaba de dejarlo caer del cielo'".

Una pieza de museo

Tras enterarse de los avistamientos de meteoritos, el coleccionista y comerciante de meteoritos Roberto Vargas se puso en camino para conducir durante horas desde su casa en Bristol, Connecticut, hasta Ohio.

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Condujo hasta bien entrada la noche y comenzó su búsqueda poco después del amanecer del miércoles. Sin embargo, ya casi era el atardecer cuando tuvo suerte y se topó con lo que parecía ser un meteorito. El jueves al mediodía localizó una segunda pieza, que según él tiene "una corteza de fusión al 100 %", un ejemplar con calidad de museo que planea conservar.

Fue suficiente para que este exterapeuta de salud mental de 40 años se pusiera poético.

"Fue un evento colosal: las ondas de choque, los estampidos sónicos", dijo, tomando un descanso de su búsqueda para dar una entrevista telefónica. "Esta es una caída magnífica".

En casi una década de recolección, Vargas solo había encontrado unos 20 meteoritos en la naturaleza. Es uno de los cazadores que especula con que podría haber una pieza mucho más grande por ahí, tal vez de 20 libras o más.

Vargas dijo que hay una combinación de variables que influirán en cuánto tiempo se quede en la zona.

"Depende de cuántas piedras se encuentren", dijo. "¿Se siguen encontrando? Y cómo está la situación con respecto a los terrenos donde se puede buscar. Hay mucha propiedad privada por aquí".

Gabe Leidy pensó que tal vez algo había impactado contra su casa en North Ridgeville cuando escuchó el estruendo, y luego salió a buscar fragmentos después del trabajo el miércoles por la tarde.

El cazador de meteoritos Roberto Vargas, de Connecticut, muestra uno de los meteoritos que encontró en Sharon Center, Ohio, el jueves 19 de marzo de 2026, tras la caída de un meteorito el 17 de marzo. Imagen Sue Ogrocki/AP

Este hombre de 39 años, que trabaja en la gestión de la cadena de suministro, se dirigió a la zona de Sharon Center, donde pensó que una roca espacial negra podría destacar. Fue entonces cuando encontró "algo que se parece mucho, mucho, mucho a un meteorito".

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Algunas personas ya le han ofrecido cientos o incluso miles de dólares por él, pero Leidy quiere quedárselo. Por ahora está en un armario, pero imagina que algún día podría terminar en un museo.