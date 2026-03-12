Irán Trump dice que le importa “mucho más” detener a Irán que el precio del petróleo El Presidente Donald Trump habló sobre el aumento del precio del petróleo por la guerra contra Irán, en Medio Oriente

El Presidente Donald Trump publicó un mensaje este jueves 12 de marzo de 2026 sobre el aumento del precio del petróleo, pero aseguró que le importa “mucho más” detener a Irán.

El precio del petróleo se ha acercado a las 120 dólares por barril, desde el inicio de la guerra contra Irán, el 28 de febrero de 2026.

El conflicto en Medio Oriente ha impactado en el costo de la gasolina en Estados Unidos, mientras países han activado medidas históricas para contrarrestar el aumento del precio del petróleo.

Irán, por su parte, no cede a la apertura total del estrecho de Ormuz y ha fijado sus condiciones para permitir el tránsito por la zona.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el precio del petróleo?

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, Donald Trump fijó su postura en torno al precio del petróleo, que se ha disparado por la guerra en Irán.

Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, por lo que cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mandatario enfatizó en su mensaje en que “lo que me interesa y me importa mucho más, como presidente, es impedir que un imperio malvado, Irán, tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio y, de hecho, el mundo”.