Guerras Irán envía mensaje a los barcos que quieran cruzar el estrecho de Ormuz: Esto pide el país de Medio Oriente El Estrecho de Ormuz es una ruta marítima vital por la que transita el 20 % del petróleo crudo y el gas natural mundiales.

Video Medio Oriente: Estados Unidos destruye 16 embarcaciones de la marina iraní para liberar el Estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este miércoles 11 de marzo de 2026 que habían atacado dos buques en el estrecho de Ormuz, y enviaron un mensaje para los barcos que pretenden cruzar por la zona.

"El barco Express Rome, de propiedad israelí y que enarbola bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron alcanzados por proyectiles iraníes y detenidos tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria", afirmaron los Guardianes en un comunicado.

PUBLICIDAD

El Estrecho de Ormuz es una ruta marítima vital por la que transita el 20 % del crudo y el gas natural licuado mundiales.

¿Qué pide Irán para que barcos crucen estrecho de Ormuz?

Los precios del petróleo se han disparado desde que estalló este nuevo conflicto, con ataques estadounidenses e israelíes que mataron al líder supremo de Irán y otros altos miembros de su cúpula de poder, en una guerra que se ha extendido por todo el Medio Oriente.

Este miércoles, el comandante de la marina de los Guardianes, Alireza Tangsiri, apuntó en X que "cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán".

Por otra parte, el comando operativo del ejército iraní declaró en la televisión estatal que cualquier barco perteneciente a Estados Unidos, Israel o sus aliados sería considerado un objetivo legítimo y repitió la advertencia de que "no permitiría que ni un solo litro de petróleo transitara" el estrecho.

Mira también: