Alcalde de Nueva York impone toque de queda ante llegada de "ciclón bomba

Este domingo 22 de febrero, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un toque de queda temporal ante la inminente llegada de un “ciclón bomba”.

También dijo a la población que evitaran todos los viajes que no sean necesarios, ya que las condiciones climáticas incluyen fuertes nevadas y vientos.

¿A qué hora se dará el toque de queda?

El toque de queda se dará a las 21:00 horas de este domingo 22 de febrero y terminará al mediodía del lunes 23 de febrero.

Además de que esta medida tendrá como consecuencia el cierre de calles, carreteras y puentes de la ciudad. Solo se podrán hacer viajes que sean urgentes y esenciales.

¿Cuánta nieve se pronostica?

Se pronostica entre 45 y 60 cm de nieve en la ciudad, y probablemente se pueda llegar a 70 cm de nieve, al igual que fuertes vientos.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, la ciudad ayudará a las personas que necesiten refugio y las escuelas y colegios no tendrán clases este lunes 23 de febrero.

Nueva York no es el único afectado

Nueva Jersey y Boston también declararon estado de emergencia este domingo.

En el caso de Boston se emitió la alerta por nieve, ya que podría llegar hasta 60 cm y, de acuerdo con la alcaldesa Michelle Wu, la tormenta podría ser de una magnitud histórica.

De acuerdo con el sitio web FlightAware, más de 3500 vuelos han sido cancelados en todo Estados Unidos hasta la tarde del domingo.

También activó alertas de ventisca para la ciudad de Nueva York y Long Island, Boston y comunidades costeras en Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts.

Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS) anunció que el domingo habría fuertes caídas de nieve e inundaciones costeras. Así que viajar desde Maryland al sureste de Nueva Inglaterra podría ser peligroso.