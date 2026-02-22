Aranceles China insta a EEUU a cancelar aranceles unilaterales tras fallo de la Corte Suprema China exige a Estados Unidos eliminar aranceles de Donald Trump tras fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que limita su política comercial.

Video Trump aumenta aranceles globales tras fallo de la Corte Suprema

China instó a Estados Unidos a cancelar los aranceles unilaterales anunciados por el presidente Donald Trump después de que la Corte Suprema estadounidense anulara muchas de sus medidas.

El tribunal dictaminó el viernes por seis votos a tres que Trump no tiene autoridad para imponer aranceles bajo una ley de 1977 en la que se ha basado para imponer gravámenes repentinos a países individuales, trastornando el comercio mundial.

PUBLICIDAD

Trump reaccionó furioso, anunciando primero un nuevo arancel global del 10 por ciento sobre las importaciones bajo una autoridad legal diferente, antes de aumentarlo al 15 por ciento el sábado.

El Ministerio de Comercio de China dijo que estaba realizando una "evaluación exhaustiva" del impacto del fallo y pidió a Washington que levantara los aranceles.

"China insta a Estados Unidos a cancelar sus medidas arancelarias unilaterales contra sus socios comerciales", declaró el ministerio en un comunicado. "En una guerra comercial nadie gana y el proteccionismo no conduce a nada".

Los nuevos aranceles globales del 15 por ciento entrarán en vigor el martes y se espera que duren 150 días con exenciones para algunos productos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China también señaló que estaba prestando "mucha atención" a las posibles medidas de Estados Unidos para mantener los aranceles aumentados.

Video Conferencia completa Aranceles Trump: “Los jueces que votaron en contra son una vergüenza para nuestro país”



Estados Unidos está planeando medidas alternativas, como investigaciones comerciales, para mantener el aumento de los aranceles sobre sus socios comerciales. China seguirá prestando mucha atención a esto y protegerá resueltamente sus intereses, añadió.

Sorprende a Trump fallo de la Corte Suprema

El fallo de la Corte Suprema fue una sorprendente reprimenda a Trump por parte de un órgano judicial que en gran medida se ha puesto de su lado desde su regreso al cargo.

Fue un revés político importante al acabar con su política económica característica que había perturbado el orden comercial global.

PUBLICIDAD

Varios países han dicho que están estudiando el fallo de la Corte Suprema y los posteriores anuncios arancelarios de Trump.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el domingo a los medios estadounidenses que los acuerdos comerciales del país con China, la Unión Europea y otros socios seguirán vigentes a pesar del fallo.

FTA