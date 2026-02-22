Noticias ¿Quién era "El Mencho", el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido hoy? El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre él.



Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “ El Mencho”, fue el máximo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) . El cual es uno de los grupos criminales más violentos de México y que ha sido designado como organización terrorista por el gobierno de los Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre él.

Al Cartel Jalisco Nueva Generación se le considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína y metanfetamina de México, al igual que ser responsable de muchos homicidios contra sus contrincantes.

Oseguera Cervantes había sido acusado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de conspiración y distribución de una sustancia controlada, por uso de armas de fuego y de relación de delitos de narcotráfico.

¿Quién es "el Mencho"?

Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como el “Señor de los Gallos”, nació en Michoacán y en 1980 se fue a Estados Unidos, en donde en 1990, al meterse al mundo del narcotráfico, lo deportaron de vuelta a México.

Ya de regreso, decidió entrar en la policía municipal de Jalisco, en donde se involucró con el narcotraficante Armando Valencia Cornelio.

Poder del CJNG

El dominio que ha tenido el CJNG lo ha extendido a otros sectores, tal es el caso de la agricultura y la construcción, lo cual les sirve para poder tener diferentes maneras de lavar el dinero que sacan del narcotráfico.

El terreno de las aduanas lo tenían controlado, ya que este cartel ha sobresalido por corromper a las autoridades.

Asimismo, también se ha caracterizado este grupo criminal por la extorsión a negocios en el oeste de México.

El CJNG también se ha destacado por su poder corruptor de autoridades locales y de aduanas. Esto le ha facilitado el ingreso de precursores o sustancias iniciales para elaborar drogas sintéticas en los puertos de Manzanillo, en Colima, y Lázaro Cárdenas, en Michoacán, ambos en la costa oeste de México.

Otra de sus fuentes de ingresos ha sido la extorsión a negocios pequeños y medianos en el oeste de México.

Uno de los golpes más fuertes que ha tenido el cártel ha sido que uno de los hijos de El Mencho, Rubén Oseguera González, fue extraditado en el año 2020 a Estados Unidos.