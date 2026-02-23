Noticias Trump arremete de nuevo contra Corte Suprema luego de freno a aranceles: “hará felices y ricos a China y otras naciones” El presidente de los Estados Unidos señaló que la Corte Suprema fallará a favor de China y otros países "que se aprovechan de la ciudadanía por nacimiento

Video Corte Suprema Vs Donald Trump: Así fue la reacción al duro golpe contra aranceles del presidente

Este lunes 23 de febrero del 2026, el presidente Donald Trump arremetió de nuevo contra la Corte Suprema de los Estados Unidos, y dijo que le ha otorgado más poderes luego de la pausa a los aranceles recíprocos que determinó la semana pasada.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense mencionó que puede usar licencias para hacer “cosas terribles a países extranjeros”, pero criticó que, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, no puede cobrarles una tarifa de licencia.

También recalcó que “todas las licencias cobran tarifas” y que “¿por qué no lo haría Estados Unidos?”.

“El tribunal también ha aprobado todos los demás aranceles, de los cuales todos pueden usarse de una manera más poderosa y desagradable”, dijo el mandatario.

El presidente de los Estados Unidos acusó a la Corte Suprema de que fallarán a favor de China y otros que se aprovechan de la ciudadanía por nacimiento.

“La decimocuarta enmienda no se redactó para cuidar de los hijos de los esclavos'”, expresó.

Asimismo, dijo el presidente Trump que la Corte Suprema encontraría la forma de llegar a una conclusión errónea, que satisfaga y haga ricos a China y a otras naciones.

Finalmente, Donald Trump dijo que tiene un trabajo que hacer, a pesar de que la Corte Suprema siga tomando decisiones malas y perjudiciales para la nación.

Video Trump aumenta aranceles globales tras fallo de la Corte Suprema

Fallo de la Corte Suprema

El sábado 21 de febrero del 2026, el presidente Donald Trump aumentó el arancel global del 10 % al 15 % tras el revés que la Suprema Corte le hizo el viernes por política comercial.

De igual manera, señaló el mandatario estadounidense que los siguientes meses se podrían poner más aranceles para seguir con el proceso de hacer a América grande de nuevo.

Cabe mencionar que esta decisión ha hecho que este lunes 23 de febrero el precio del petróleo descendiera y que el dólar estadounidense se debilitara frente al yen japonés y el euro.

También que el S&P 500 bajó un 0,6% y el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió un 0,5%.