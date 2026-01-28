Noticias

Trump reacciona a decisión de Minneapolis sobre leyes contra inmigrantes: “juega con fuego”

En su mensaje, expresó sorpresa por la postura del gobierno local y cuestionó que personas cercanas al alcalde no le hayan advertido sobre las consecuencias legales de esa decisión

Luego del asesinato de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con dureza ante la postura del alcalde de la ciudad, Jacob Frey, respecto a la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Trump lanza advertencia a Minneapolis

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que el alcalde “juega con fuego” por negarse a aplicar la legislación federal. El mandatario explicó que su opinión surge después de haber sostenido una conversación con Frey, la cual describió como positiva, pero que contrastó con declaraciones posteriores del alcalde.

Según Trump, rechazar la aplicación de las leyes federales de inmigración constituye una violación grave a la ley en Estados Unidos. En su mensaje, expresó sorpresa por la postura del gobierno local y cuestionó que personas cercanas al alcalde no le hayan advertido sobre las consecuencias legales de esa decisión.

Conversación previa que no evitó choque político

“Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración. Esto fue después de haber tenido una muy buena conversación con él. ¿Podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está jugando con fuego?”, escribió Trump en la plataforma.

Hasta el momento, el alcalde de Minneapolis no ha emitido declaraciones públicas en respuesta directa a la reacción del presidente ni ha ampliado su postura sobre la aplicación de las leyes federales de inmigración.

