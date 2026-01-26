Última hora

Trump habla con Tim Walz sobre llegada de ‘zar de la frontera’: ¿Qué acordaron en llamada sobre Tom Homan en Minnesota?

El presidente de Estados Unidos detalló qué abordaron en la llamada

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Justicia por Alex Pretti: Vigilias y protestas contra ICE desafían el frío extremo en varios estados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió hoy, 26 de enero de 2026, que habló en llamada con el gobernador Tim Walz sobre una colaboración en Minnesota; esto dijeron sobre Tom Homan, "zar de la frontera".

Le dije al gobernador Walz que haría que Tom Homan le llamara, y que lo que buscamos son todos los criminales que tengan en su poder... Estaba contento de que Tom Homan fuera a Minnesota, ¡y yo también!
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Más sobre Última hora

Reportan explosión de oleoducto en Minnesota; servicios de emergencia intentan controlar el incendio
1 mins

Reportan explosión de oleoducto en Minnesota; servicios de emergencia intentan controlar el incendio

Estados Unidos
Autoridades sospechan que el atacante tenía ideología supremacista: lo que se sabe del tiroteo en Allen que dejó al menos 8 muertos
5 mins

Autoridades sospechan que el atacante tenía ideología supremacista: lo que se sabe del tiroteo en Allen que dejó al menos 8 muertos

Estados Unidos
Al menos 8 muertos y varios heridos por un tiroteo en un mall de Dallas, Texas. El atacante también murió
5 mins

Al menos 8 muertos y varios heridos por un tiroteo en un mall de Dallas, Texas. El atacante también murió

Estados Unidos


Información en desarrollo.

PUBLICIDAD

FBPT

Relacionados:
Última horaNoticiasDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX