Trump habla con Tim Walz sobre llegada de ‘zar de la frontera’: ¿Qué acordaron en llamada sobre Tom Homan en Minnesota?
El presidente de Estados Unidos detalló qué abordaron en la llamada
Video Justicia por Alex Pretti: Vigilias y protestas contra ICE desafían el frío extremo en varios estados
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió hoy, 26 de enero de 2026, que habló en llamada con el gobernador Tim Walz sobre una colaboración en Minnesota; esto dijeron sobre Tom Homan, "zar de la frontera".
Le dije al gobernador Walz que haría que Tom Homan le llamara, y que lo que buscamos son todos los criminales que tengan en su poder... Estaba contento de que Tom Homan fuera a Minnesota, ¡y yo también!Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Información en desarrollo.
FBPT
Relacionados: