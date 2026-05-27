vehículo 'El auto increíble' recibe multa por ir a exceso de velocidad; el único problema es que lleva años sin salir de un museo El Volo Museum, ubicado cerca de Chicago, recibió una multa por exceso de velocidad emitida en Brooklyn. La sanción, de 50 dólares, aseguraba que uno de sus vehículos circulaba a 59 kilómetros por hora en una zona limitada a 40 km/h el pasado 22 de abril

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Un extraño caso relacionado con el icónico automóvil de la serie "El Auto increible" (Knight Rider) tiene desconcertados tanto a autoridades como a un museo en Illinois, luego de que una réplica del legendario KITT apareciera involucrada en varias infracciones de tránsito en la ciudad de Nueva York.

El problema comenzó cuando el Volo Museum, ubicado cerca de Chicago, recibió una multa por exceso de velocidad emitida en Brooklyn. La sanción, de 50 dólares, aseguraba que uno de sus vehículos circulaba a 59 kilómetros por hora en una zona limitada a 40 km/h el pasado 22 de abril.

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Sin embargo, existe un detalle imposible de ignorar: el automóvil señalado nunca abandonó su exhibición en Illinois.

Las fotografías captadas por cámaras de tránsito muestran un Pontiac Trans Am negro prácticamente idéntico al auto parlante de la famosa serie ochentera. Incluso porta la misma matrícula californiana: "KNIGHT".

El caso llamó todavía más la atención porque, según registros locales, la matrícula vinculada al vehículo también aparece relacionada con al menos otras cinco infracciones de tránsito sin pagar registradas en Nueva York desde finales de 2024.

Hasta ahora, no está claro cómo las autoridades terminaron asociando la placa con el museo de Illinois, especialmente porque el automóvil de la exhibición no está registrado para circular.

Jim Wojdyla, director de marketing del museo, reconoció que el caso los tomó completamente por sorpresa y aseguró que todavía intentan entender cómo una supuesta infracción cometida en Nueva York terminó conectada con una pieza de exhibición ubicada a cientos de kilómetros.

El museo ya solicitó una audiencia para impugnar oficialmente la multa. Más allá del problema legal, admitió sentir curiosidad por descubrir quién conduce el misterioso automóvil que circula por Nueva York.

De acuerdo con Wojdyla, les interesa saber si se trata de otro museo o simplemente de un fanático que construyó una réplica del famoso vehículo como proyecto personal, ya que el auto captado por las cámaras luce muy parecido al original de televisión.

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La situación se volvió todavía más llamativa porque, según el Departamento de Vehículos Motorizados de California, una persona de apellido Knight renovó en marzo el registro asociado a la matrícula "KNIGHT".

El legado de KITT sigue vivo décadas después

La serie "El Auto Fantástico" (Knight Rider), protagonizada por David Hasselhoff, se transmitió entre 1982 y 1986 y se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense.

La historia seguía a un justiciero acompañado por KITT, un Pontiac Trans Am negro equipado con inteligencia artificial y una personalidad sarcástica. El nombre del vehículo significaba "Knight Industries Two Thousand" (Industrias Knight Dos Mil).

Aunque para la producción se fabricaron cerca de 20 automóviles KITT, actualmente existen apenas cinco originales, mientras que alrededor del mundo hay numerosas réplicas creadas por coleccionistas y fanáticos.

El fenómeno sigue siendo tan popular que el grupo de Facebook "Knight Rider KITT Car Club", dedicado a propietarios de estas reproducciones, reúne a casi 19 mil integrantes.

Lejos de molestarse, el Volo Museum decidió aprovechar el momento para bromear sobre la situación en redes sociales.

Incluso modificó la descripción principal de su página de Facebook para presumir que es "el hogar de KITT de Knight Rider, famoso por recibir una multa en Nueva York sin haber salido jamás de Illinois".

En otra publicación, el museo ironizó con el caso preguntando si alguien tenía el teléfono de David Hasselhoff porque "les debe 50 dólares".