Matthew Perry ‘Reina de la ketamina’ es condenada a 15 años de prisión por la muerte de Matthew Perry Jasveen Sangha acaba de ser sentenciada a pasar más de una década en la cárcel por haberle suministrado a la estrella de ‘Friends’ las drogas que ocasionaron su fallecimiento.



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Jasveen Sangha, conocida como la ‘reina de la ketamina’, acaba de ser condenada a 15 años de prisión por haber suministrado las drogas que causaron la muerte de Matthew Perry, ocurrida el 28 de octubre de 2023.

En septiembre de 2025, ella se declaró culpable de cinco cargos vinculados al fallecimiento por sobredosis del actor de ‘Friends’ y permanece bajo custodia federal desde su arresto en agosto de 2024.

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La imputada, a quien la Fiscalía acusó de dirigir una red de narcotráfico a gran escala desde su residencia en North Hollywood, también fue sentenciada a tres años de libertad condicional supervisada, reporta NBC News.

Así reaccionó la ‘Reina de la ketamina’ al escuchar su condena

Durante la audiencia de sentencia, explica Los Angeles Times, Jasveen Sangha “se cubrió el rostro con la mano izquierda” mientras la jueza le decía el veredicto.

Al salir de la sala, ella saludó a su familia, que se encontraba en la galería, y “les lanzó un beso”, puntualiza el medio.

En la sesión, la magistrada de distrito estadounidense Sherilyn Peace Garnett afirmó que, de los acusados relacionados con el deceso de Matthew Perry, la llamada ‘reina de la ketamina’ era “probablemente una de los más culpables”.

Según las autoridades, Sangha le vendió al intérprete unos 50 frascos de ketamina por 11 mil dólares, incluido el lote que provocó que perdiera la vida a los 54 años.

En el acuerdo que hizo, ella aceptó haber distribuido la sustancia a la estrella hollywoodense, cuyas dificultades con la adicción y numerosas estancias en centros de rehabilitación eran sabidas públicamente.

En el estrado, Jasveen declaró que “no pasa un día sin que piense en mis actos”: “Siento una profunda vergüenza. Lo siento muchísimo… rezo pidiendo perdón todos los días”.

Matthew fue encontrado sin signos vitales por su asistente al interior de su residencia en Los Ángeles, específicamente en el jacuzzi.

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Un examen toxicológico determinó que él pereció como resultado de “los efectos agudos de la ketamina”. El ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y las secuelas de la buprenorfina se señalaron como factores contribuyentes.

Madrastra de Matthew Perry pidió la pena máxima para la ‘reina de la ketamina’

Previo a la determinación judicial, Debbie Perry, madrastra de Matthew Perry, solicitó en un escrito, presentado ante un tribunal de California el martes, que se le diera la pena máxima de encarcelamiento a Jasveen Sangha.