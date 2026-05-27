Noticias Más de tres años de cárcel para el asistente de Matthew Perry por inyectarle ketamina el día que murió Kenneth Iwamasa fue el primero en llegar a un acuerdo con la fiscalía al declararse culpable en agosto del 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte



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Este miércoles 27 de mayo, el asistente personal de Matthew Perry, que vivía con él y que desempeñó un papel fundamental en la caída del protagonista de " Friends" en la adicción a la ketamina, inyectándole la dosis letal de la droga, fue sentenciado a tres años y cinco meses de prisión.

Cabe destacar que el asistente del actor fue el primero en llegar a un acuerdo con la fiscalía al declararse culpable en agosto del 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte.

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¿Qué decían sus abogados?

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Los abogados del asistente mencionaron a través de un documento judicial que él solo era un empleado que cumplía con las órdenes de su jefe y que realmente tenían una vulnerabilidad particular con Perry.

"En resumen, no podía simplemente decir que no. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas".

En cartas enviadas al juez, los parientes del actor de Friends afirmaron que la única persona a la que culpan por el fallecimiento de Perry es Iwamasa. Consideraban que, como su mejor amigo de toda la vida, lo ayudaría a mantenerse sobrio, pero no fue así.

“Mathew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. El trabajo más importante de Kenny, con diferencia, era ser el compañero y protector de mi hijo en su lucha contra la adicción”, escribió la madre de Perry, Suzanne Morrison.

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Kenneth Iwamasa había sido contratado como asistente por el actor en el año 2022 y contaba con un sueldo de 150. 000 dólares al año para que viviera en su casa de Los Ángeles y que actuara como su asistente.

¿Qué es la ketamina?

La ketamina es un fármaco sintético que actúa como anestésico general disociativo, lo que significa que induce una desconexión entre la mente y el cuerpo. Sintetizada originalmente en 1962, posee propiedades analgésicas (alivio del dolor) y amnésicas (pérdida de memoria a corto plazo durante su efecto).

Sin embargo, su abuso provoca que las personas que lo consuman tengan efectos alucinógenos y distorsión de la realidad. Por lo general, se distribuye en forma de polvo blanco, cristales, líquido o pastillas y suele consumirse por vía oral o inhalada.

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El actor había estado consumiendo este fármaco sintético de manera legal para tratar la depresión, pero lo fue usando cada vez más, hasta que ya no siguió las indicaciones aprobadas.

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Según el acuerdo de culpabilidad de Iwamasa, compró ketamina de manera ilegal a otro médico, Salvador Plasencia, el cual le enseñó a inyectársela. Este fue condenado a dos años y medio de prisión en julio.

Iwamasa de igual manera empezó a comprar ketamina a Erik Fleming, conocido de Perry, quien a su vez la conseguía de un traficante callejero. Fleming fue condenado a dos años de prisión hace dos semanas.

La traficante, Jasveen Sangha, apodada " La Reina de la Ketamina", fue sentenciada a 15 años de prisión el 8 de abril.