Noticias Clima en Estados Unidos hoy jueves 28 de mayo: tormentas severas y riesgo de inundaciones en Texas y el noroeste El NWS recomendó mantenerse atento a alertas locales, evitar cruzar zonas inundadas y buscar refugio inmediato en caso de tormentas eléctricas severas

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El clima en Estados Unidos para este jueves 28 de mayo estará marcado por tormentas severas, lluvias intensas y fuertes vientos en distintas regiones del país, de acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Storm Prediction Center.

En Texas continuarán las lluvias y tormentas eléctricas después de varios días de actividad severa. El sureste del estado, incluyendo Houston y zonas costeras, mantiene riesgo de inundaciones repentinas debido a terrenos saturados y acumulados adicionales de lluvia. También podrían registrarse ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

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Clima en Estados Unidos hoy jueves 28 de mayo

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En el sur de Texas y el área de San Antonio persistirá la posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y noche, mientras que sectores cercanos a Laredo y el condado de Webb siguen bajo vigilancia por posibles inundaciones locales tras las lluvias registradas en las últimas horas.

El noroeste de Estados Unidos será otra de las regiones con clima severo. El Storm Prediction Center advirtió sobre tormentas fuertes en partes de Washington, Oregón e Idaho, especialmente en la Cuenca del Columbia. Las principales amenazas serán vientos dañinos y granizo de gran tamaño.

En estados del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, el avance de un frente frío mantendrá temperaturas más frescas tras las tormentas registradas esta semana. Mientras tanto, el noreste tendrá condiciones más estables, aunque con lluvias aisladas en zonas montañosas.

Para Florida se esperan lluvias dispersas y tormentas vespertinas impulsadas por humedad proveniente del Golfo y el Atlántico. En contraste, gran parte del suroeste, incluyendo Arizona y Nevada, continuará con ambiente seco y temperaturas elevadas.