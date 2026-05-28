Noticias

Clima en Estados Unidos hoy jueves 28 de mayo: tormentas severas y riesgo de inundaciones en Texas y el noroeste

El NWS recomendó mantenerse atento a alertas locales, evitar cruzar zonas inundadas y buscar refugio inmediato en caso de tormentas eléctricas severas

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Pronóstico del tiempo en EEUU hoy martes 26 de mayo Se prolongan tormentas e inundaciones al sur del país

El clima en Estados Unidos para este jueves 28 de mayo estará marcado por tormentas severas, lluvias intensas y fuertes vientos en distintas regiones del país, de acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Storm Prediction Center.

En Texas continuarán las lluvias y tormentas eléctricas después de varios días de actividad severa. El sureste del estado, incluyendo Houston y zonas costeras, mantiene riesgo de inundaciones repentinas debido a terrenos saturados y acumulados adicionales de lluvia. También podrían registrarse ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

Video ¿Habrá más o menos huracanes en el Atlántico esta temporada 2026?

Más sobre Noticias

Escaneo de iris: el nuevo sistema del DHS que preocupa a inmigrantes
2 mins

Escaneo de iris: el nuevo sistema del DHS que preocupa a inmigrantes

Estados Unidos
EEUU realiza ataques defensivos contra Irán tras derribar drones del ejército iraní
3 mins

EEUU realiza ataques defensivos contra Irán tras derribar drones del ejército iraní

Estados Unidos
Nueve personas permanecen desaparecidas tras implosión de un tanque de productos químicos en Washington
5 mins

Nueve personas permanecen desaparecidas tras implosión de un tanque de productos químicos en Washington

Estados Unidos
Más de tres años de cárcel para el asistente de Matthew Perry por inyectarle ketamina el día que murió
3 mins

Más de tres años de cárcel para el asistente de Matthew Perry por inyectarle ketamina el día que murió

Estados Unidos
Donald Trump advierte de "terminar el trabajo” si fracasan negociaciones con Irán
4 mins

Donald Trump advierte de "terminar el trabajo” si fracasan negociaciones con Irán

Estados Unidos
Ben Affleck y Matt Damon, demandados por los policías reales en los que se basa su nueva película
3 mins

Ben Affleck y Matt Damon, demandados por los policías reales en los que se basa su nueva película

Estados Unidos
FAA alerta retrasos en vuelos por tormentas eléctricas en varios aeropuertos del país hoy 27 de mayo
2 mins

FAA alerta retrasos en vuelos por tormentas eléctricas en varios aeropuertos del país hoy 27 de mayo

Estados Unidos
'El auto increíble' recibe multa por ir a exceso de velocidad; el único problema es que lleva años sin salir de un museo
3 mins

'El auto increíble' recibe multa por ir a exceso de velocidad; el único problema es que lleva años sin salir de un museo

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos hoy miércoles 27 de mayo: tormentas severas, riesgo de tornados y calor intenso
2 mins

Clima en Estados Unidos hoy miércoles 27 de mayo: tormentas severas, riesgo de tornados y calor intenso

Estados Unidos
Miles de personas se quedan sin electricidad en Louisville: casi 5,000 afectados en Highlands y Germantown
1 mins

Miles de personas se quedan sin electricidad en Louisville: casi 5,000 afectados en Highlands y Germantown

Estados Unidos

Clima en Estados Unidos hoy jueves 28 de mayo

PUBLICIDAD

En el sur de Texas y el área de San Antonio persistirá la posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y noche, mientras que sectores cercanos a Laredo y el condado de Webb siguen bajo vigilancia por posibles inundaciones locales tras las lluvias registradas en las últimas horas.

El noroeste de Estados Unidos será otra de las regiones con clima severo. El Storm Prediction Center advirtió sobre tormentas fuertes en partes de Washington, Oregón e Idaho, especialmente en la Cuenca del Columbia. Las principales amenazas serán vientos dañinos y granizo de gran tamaño.

En estados del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, el avance de un frente frío mantendrá temperaturas más frescas tras las tormentas registradas esta semana. Mientras tanto, el noreste tendrá condiciones más estables, aunque con lluvias aisladas en zonas montañosas.

Para Florida se esperan lluvias dispersas y tormentas vespertinas impulsadas por humedad proveniente del Golfo y el Atlántico. En contraste, gran parte del suroeste, incluyendo Arizona y Nevada, continuará con ambiente seco y temperaturas elevadas.

El NWS recomendó mantenerse atento a alertas locales, evitar cruzar zonas inundadas y buscar refugio inmediato en caso de tormentas eléctricas severas.

Relacionados:
NoticiasTormentas tropicalesTormentaTormentas severasTormenta invernalCalorGolpe de calorOla de calorLluviasLluviaLluvias intensas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Tráiler: El precio de la fama
Socias por accidente
María, me muero
Jenni
Presencias
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX