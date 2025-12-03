Médico involucrado en la muerte de Matthew Perry es sentenciado: estos años pasará en prisión

Video El último mensaje de Matthew Perry en redes: sus fans dicen que era un llamado de auxilio

Salvador Plasencia, médico involucrado en la muerte de Matthew Perry, fue sentenciado a prisión. Este miércoles 3 de diciembre, el hombre recibió una pena de 30 meses de cárcel luego de que él se declarara culpable de vender ketamina al actor de Friends semanas antes de su fallecimiento.

El médico, que pasará dos años y medio en prisión, también deberá pagar una multa de 5.600 dólares.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Los Angeles Times, el médico fue puesto bajo custodia de manera inmediata luego de recibir su sentencia en un tribunal federal de Los Ángeles.

Plasencia es el primer condenado por el fallecimiento de Matthew Perry luego de declararse culpable de suministrar ketamina al intérprete en julio pasado.

Según reportes de TMZ, a cambio de su declaración de culpabilidad, "los fiscales le retiraron otros cinco cargos, otros 3 cargos de distribución de ketamina y 2 cargos de falsificación de registros".

El médico está arrepentido

El 23 de julio, los abogados de Plasencia aseguraron, en un comunicado citado por la revista Rolling Stone, que él “no estaba tratando a Matthew Perry en el momento de su muerte”.

Insistieron en que la “ketamina que causó la muerte del señor Perry no fue proporcionada por el doctor Plasencia”. Sin embargo, subrayaron que estaba arrepentido por “sus decisiones”.

“El doctor Plasencia está profundamente arrepentido por las decisiones de tratamiento que tomó cuando suministró ketamina a Mattew Perry”, dijo su abogada Karen Goldstein en un comunicado citado por la revista Rolling Stone.

“Acepta toda la responsabilidad al declararse culpable de la distribución de drogas”, agregó.

En octubre de 2024, el médico Mark Chavez se declaró culpable de conspirar para distribuir el anestésico quirúrgico ketamina que contribuyó a la sobredosis del actor de ‘Friends’.

¿De qué murió Matthew Perry?

Matthew Perry fue encontrado muerto por su asistente el 28 de octubre de 2023. El médico forense dictaminó que la ketamina fue la causa principal de la muerte.

PUBLICIDAD

El actor había estado usando el medicamento a través de su médico habitual en un tratamiento legal, pero no aprobado para la depresión que se ha vuelto cada vez más común.