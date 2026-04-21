Noticias Más de 100 incendios activos en Florida bajo sequía extrema provocan alertas y afectan al servicio de Amtrak En estos primeros meses del año, los incendios forestales ya han afectado más de 707.000 hectáreas, sobrepasando los daños del año 2025

Video Autoridades advierten: sequía extrema dispara peligro de incendios forestales en Florida

Este martes 21 de abril, se reportaron más de 100 incendios en Florida tras una sequía extrema, afectando al tren de pasajeros Amtrak en el norte del país, según el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS).

La sequía está afectando a más del 92 % del territorio en Florida. Tanto Miami como decenas de condados y Collier. Se tiene prohibido que se hagan fogatas por el riesgo a los incendios forestales.

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Incendios forestales en Estados Unidos

En estos primeros meses del año, los incendios forestales ya han afectado más de 707.000 hectáreas, sobrepasando los daños del año 2025.

El Servicio Forestal de Florida reportó 114 incendios forestales, de los cuales 50 están activos con un total de 5.651 hectáreas. La mayoría de los daños se concentra en el norte del estado y noreste, afectando a ciudades como Jacksonville, Gainesville, Panhandle, Alabama y Georgia.

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Amtrak interrumpió el servicio de Jacksonville a Miami.

En la tarde, las condiciones serán más secas al sur de Florida, por lo que, debido al impacto de las llamas de las vías del tren, la empresa ferroviaria Amtrak interrumpió el servicio de Jacksonville a Miami. El riesgo persistirá este martes por la baja humedad y los vientos costeros.

El Servicio Meteorológico Nacional ( NWS) emitió alertas por incendios e hizo énfasis en el "peligro crítico por fuego" para Miami, Tallahassee y Jacksonville.