Oklahoma declara estado de emergencia por incendios forestales

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, declaró este miércoles 18 de febrero de 2026, estado de emergencia debido a múltiples incendios forestales en la región del " panhandle" (el noroeste del estado), mientras persisten condiciones del tiempo críticas para la propagación del fuego en la zona.

El incendio de Ranger Road, es el más grande y ha consumido 145,000 acres desde que se originó este martes 17 de febrero en el condado de Beaver, Oklahoma, y cruzó hacia Kansas, según autoridades forestales. Hasta la mañana de este miércoles, el Servicio Forestal de Oklahoma reportó un 0% de contención.

Autoridades locales añadieron que se están desplegando cuadrillas locales adicionales hacia el condado de Beaver.

¿Cuántos incendios forestales hay en Oklahoma?

Otros tres incendios "significativos" en los condados de Texas y Woodward también en Oklahoma, presentaban entre un 20% y 25% de contención la mañana de este miércoles.

De acuerdo con el gobernador Kevin Stitt, cuatro bomberos resultaron heridos y varias viviendas fueron destruidas por el fuego en el condado de Woodward. Además, el pueblo de Tyrone, en el condado de Texas, fue evacuado hoy temprano "como medida de precaución".

La orden ejecutiva del gobernador establece la activación del plan estatal de operaciones de emergencia, poniendo los recursos de todas las dependencias y agencias estatales a disposición para " atender esta contingencia".