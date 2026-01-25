Noticias

Manifestantes exigen que agentes de ICE abandonen Minneapolis tras la muerte de un hombre durante redada

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que su partido no apoyará ningún paquete de gastos que incluya fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, entidad que supervisa al ICE

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Muerte de manifestante en Minnesota: Trump y Walz se enfrentan por operativo federal

Miles de manifestantes salieron a las calles para exigir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) abandonen Minneapolis, luego de la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, durante un tiroteo ocurrido en una redada federal.

Presión política de legisladores demócratas

PUBLICIDAD

La agencia de noticias AP informó el domingo 25 de enero de 2026 que legisladores demócratas también exigieron la salida de los agentes federales de inmigración de Minnesota. Entre ellos se encuentra la representante Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, quien pidió a su partido negarse a votar a favor de la financiación del ICE.

Más sobre Noticias

Muerte de Alex Pretti: videos del momento parecen contradecir versión oficial del gobierno de Trump
5 mins

Muerte de Alex Pretti: videos del momento parecen contradecir versión oficial del gobierno de Trump

Estados Unidos
Tormenta invernal hoy 25 de enero de 2026: ¿Cuál es la trayectoria este domingo en Estados Unidos?
2 mins

Tormenta invernal hoy 25 de enero de 2026: ¿Cuál es la trayectoria este domingo en Estados Unidos?

Estados Unidos
Alex Rittenhouse genera críticas por sus publicaciones tras asesinato de Alex Pretti en Minneapolis
2 mins

Alex Rittenhouse genera críticas por sus publicaciones tras asesinato de Alex Pretti en Minneapolis

Estados Unidos
Crónica del asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis
7 mins

Crónica del asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis

Estados Unidos
Kristi Noem acusa a hombre asesinado en Minneapolis de ‘terrorismo doméstico’
2 mins

Kristi Noem acusa a hombre asesinado en Minneapolis de ‘terrorismo doméstico’

Estados Unidos
Senadores demócratas se oponen a la financiación del DHS tras tiroteo en Minneapolis, ¿habrá un cierre parcial del Gobierno?
3 mins

Senadores demócratas se oponen a la financiación del DHS tras tiroteo en Minneapolis, ¿habrá un cierre parcial del Gobierno?

Estados Unidos
Llega Guardia Nacional a Minneapolis tras muerte de una persona durante redada migratoria
1 mins

Llega Guardia Nacional a Minneapolis tras muerte de una persona durante redada migratoria

Estados Unidos
¿Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Minneapolis?
2 mins

¿Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Minneapolis?

Estados Unidos
Un enfermero, un agente federal y un asesinato: Las claves del tiroteo en Minneapolis
3 mins

Un enfermero, un agente federal y un asesinato: Las claves del tiroteo en Minneapolis

Estados Unidos
Pam Bondi asegura que FBI, DEA y ATF se dirigen a Minneapolis tras balacera que dejó un muerto
2 mins

Pam Bondi asegura que FBI, DEA y ATF se dirigen a Minneapolis tras balacera que dejó un muerto

Estados Unidos

A través de redes sociales, Ocasio-Cortez afirmó que los demócratas tienen la responsabilidad de proteger a los estadounidenses de lo que calificó como actos de tiranía por parte de las autoridades federales de inmigración.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró posteriormente que su partido no apoyará ningún paquete de gastos que incluya fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entidad que supervisa al ICE. Esta postura incrementa la posibilidad de un cierre parcial del Gobierno a partir del 30 de enero, cuando se agoten los fondos federales.

Orden judicial para preservar pruebas

Un juez federal emitió una orden que prohíbe a la administración del presidente Donald Trump d estruir o alterar pruebas relacionadas con el tiroteo en el que murió Alex Pretti. La medida fue tomada luego de que funcionarios estatales y del condado presentaran una demanda.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, explicó que la demanda, presentada el sábado 24 de enero, día del asesinato, busca preservar las pruebas recopiladas por funcionarios federales que las autoridades estatales aún no han podido inspeccionar. La audiencia judicial está programada para el lunes 26 de enero de 2026 en un tribunal federal de St. Paul.

PUBLICIDAD

Tensiones en medio de protestas

Otro juez federal había dictaminado previamente que los agentes federales no podían detener ni usar gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos, aunque un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente esa orden días antes del tiroteo.

La Guardia Nacional de Minnesota apoyó a la policía local por órdenes del gobernador Tim Walz, mientras el presidente Donald Trump criticó duramente al gobernador y al alcalde de Minneapolis, acusándolos de incitar a la insurrección con su retórica

Relacionados:
NoticiasIceOperativos de ICEAsesinatoprotestas en Minneapolis

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX