Noticias Manifestantes exigen que agentes de ICE abandonen Minneapolis tras la muerte de un hombre durante redada El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que su partido no apoyará ningún paquete de gastos que incluya fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, entidad que supervisa al ICE

Video Muerte de manifestante en Minnesota: Trump y Walz se enfrentan por operativo federal

Miles de manifestantes salieron a las calles para exigir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) abandonen Minneapolis, luego de la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, durante un tiroteo ocurrido en una redada federal.

Presión política de legisladores demócratas

PUBLICIDAD

La agencia de noticias AP informó el domingo 25 de enero de 2026 que legisladores demócratas también exigieron la salida de los agentes federales de inmigración de Minnesota. Entre ellos se encuentra la representante Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, quien pidió a su partido negarse a votar a favor de la financiación del ICE.

A través de redes sociales, Ocasio-Cortez afirmó que los demócratas tienen la responsabilidad de proteger a los estadounidenses de lo que calificó como actos de tiranía por parte de las autoridades federales de inmigración.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró posteriormente que su partido no apoyará ningún paquete de gastos que incluya fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entidad que supervisa al ICE. Esta postura incrementa la posibilidad de un cierre parcial del Gobierno a partir del 30 de enero, cuando se agoten los fondos federales.

Orden judicial para preservar pruebas

Un juez federal emitió una orden que prohíbe a la administración del presidente Donald Trump d estruir o alterar pruebas relacionadas con el tiroteo en el que murió Alex Pretti. La medida fue tomada luego de que funcionarios estatales y del condado presentaran una demanda.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, explicó que la demanda, presentada el sábado 24 de enero, día del asesinato, busca preservar las pruebas recopiladas por funcionarios federales que las autoridades estatales aún no han podido inspeccionar. La audiencia judicial está programada para el lunes 26 de enero de 2026 en un tribunal federal de St. Paul.

PUBLICIDAD

Tensiones en medio de protestas

Otro juez federal había dictaminado previamente que los agentes federales no podían detener ni usar gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos, aunque un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente esa orden días antes del tiroteo.