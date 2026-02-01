Noticias

Mamdani firmará proyecto de ley que prohíbe a ICE operar desde Rikers o cualquier centro penitenciario de Nueva York

La iniciativa, conocida como la “Ley de Santuario Más Seguro”, busca fortalecer y ampliar las restricciones existentes a la cooperación entre funcionarios municipales y agencias federales durante operativos de inmigración

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Protesta contra ICE en Los Ángeles termina en choques con policía y uso de gas pimienta

Zohran Kwame Mamdani, alcalde de Nueva York, firmará en los próximos días un nuevo proyecto de ley que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) operar en cualquiera de los 19 centros penitenciarios de la ciudad, incluida la emblemática cárcel de Rikers Island.

La iniciativa, conocida como la “Ley de Santuario Más Seguro”, busca fortalecer y ampliar las restricciones existentes a la cooperación entre funcionarios municipales y agencias federales durante operativos de inmigración.

PUBLICIDAD

¿En qué consiste la Ley de Santuario Más Seguro?

Más sobre Noticias

Liberan a niño Liam y a su padre; habían sido detenidos por agentes de ICE en Minnesota
2 mins

Liberan a niño Liam y a su padre; habían sido detenidos por agentes de ICE en Minnesota

Estados Unidos
Corte de Brooklyn abre proceso contra el 'H4' y otros reos extraditados por México en enero
2 mins

Corte de Brooklyn abre proceso contra el 'H4' y otros reos extraditados por México en enero

Estados Unidos
Manifestantes contra ICE queman contenedor afuera de centro de detención en Los Ángeles
2 mins

Manifestantes contra ICE queman contenedor afuera de centro de detención en Los Ángeles

Estados Unidos
Víctimas de Epstein aseguran que sus agresores siguen protegidos pese a los nuevos documentos
2 mins

Víctimas de Epstein aseguran que sus agresores siguen protegidos pese a los nuevos documentos

Estados Unidos
EEUU alerta a sus ciudadanos por balaceras en distintas zonas en Puerto Príncipe, Haití
1 mins

EEUU alerta a sus ciudadanos por balaceras en distintas zonas en Puerto Príncipe, Haití

Estados Unidos
Veteranos daneses protestan frente a la embajada de EEUU por planes de Trump sobre Groenlandia
2 mins

Veteranos daneses protestan frente a la embajada de EEUU por planes de Trump sobre Groenlandia

Estados Unidos
Reportan balacera en juzgado de East Feliciana durante desfile de Mardi Gras en Luisiana
2 mins

Reportan balacera en juzgado de East Feliciana durante desfile de Mardi Gras en Luisiana

Estados Unidos
Nuevo Cierre de Gobierno en Estados Unidos 2026: ¿Qué es el shutdown y Cuándo Termina?
2 mins

Nuevo Cierre de Gobierno en Estados Unidos 2026: ¿Qué es el shutdown y Cuándo Termina?

Estados Unidos
Nuevo shutdown ¿Por qué hay cierre de gobierno en Estados Unidos y cómo afecta a los mexicanos?
2 mins

Nuevo shutdown ¿Por qué hay cierre de gobierno en Estados Unidos y cómo afecta a los mexicanos?

Estados Unidos
Juez federal determina que operativos migratorios continúen en Minnesota
2 mins

Juez federal determina que operativos migratorios continúen en Minnesota

Estados Unidos

De acuerdo con The New York Times, esta legislación amplía de manera significativa el concepto de ciudad santuario. Hasta ahora, dicho estatus se centraba principalmente en limitar la colaboración con el ICE; sin embargo, el nuevo proyecto extiende esas restricciones a otras agencias federales involucradas en la aplicación de leyes migratorias.

El objetivo central es impedir que instalaciones y recursos municipales sean utilizados para operativos de inmigración que afecten a comunidades migrantes dentro de la ciudad.

Proyecto con antecedentes polémicos

El proyecto de ley fue presentado el año pasado por la concejala socialista de Astoria , Tiffany Cabán, y aprobado por el Ayuntamiento en diciembre de 2025. No obstante, fue vetado por el entonces alcalde Eric Adams en su último día en el cargo.

Posteriormente, Adams intentó reabrir una oficina del ICE en Rikers Island mediante una orden ejecutiva, iniciativa que fue bloqueada en septiembre por un juez de Manhattan. El fallo judicial determinó que la medida respondía a intereses políticos vinculados a la administración del presidente Donald Trump.

El jueves 29 de enero de 2026, el Ayuntamiento de Nueva York votó 44 a 7 para anular el veto de Adams, allanando el camino a Zohran Mamdani para la firma definitiva de la ley y anticipando un posible enfrentamiento legal y político con la administración federal.

PUBLICIDAD

JICM

Video Caso Liam Conejo y Padre: Juez reprende al gobierno por "génesis mal concebida" en detención de niño
Relacionados:
NoticiasControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Nueva YorkOperativos de ICEZohran Mamdani

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Par de ideotas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX