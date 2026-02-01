Noticias Mamdani firmará proyecto de ley que prohíbe a ICE operar desde Rikers o cualquier centro penitenciario de Nueva York La iniciativa, conocida como la “Ley de Santuario Más Seguro”, busca fortalecer y ampliar las restricciones existentes a la cooperación entre funcionarios municipales y agencias federales durante operativos de inmigración



Video Protesta contra ICE en Los Ángeles termina en choques con policía y uso de gas pimienta

Zohran Kwame Mamdani, alcalde de Nueva York, firmará en los próximos días un nuevo proyecto de ley que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) operar en cualquiera de los 19 centros penitenciarios de la ciudad, incluida la emblemática cárcel de Rikers Island.

La iniciativa, conocida como la “Ley de Santuario Más Seguro”, busca fortalecer y ampliar las restricciones existentes a la cooperación entre funcionarios municipales y agencias federales durante operativos de inmigración.

PUBLICIDAD

¿En qué consiste la Ley de Santuario Más Seguro?

De acuerdo con The New York Times, esta legislación amplía de manera significativa el concepto de ciudad santuario. Hasta ahora, dicho estatus se centraba principalmente en limitar la colaboración con el ICE; sin embargo, el nuevo proyecto extiende esas restricciones a otras agencias federales involucradas en la aplicación de leyes migratorias.

El objetivo central es impedir que instalaciones y recursos municipales sean utilizados para operativos de inmigración que afecten a comunidades migrantes dentro de la ciudad.

Proyecto con antecedentes polémicos

El proyecto de ley fue presentado el año pasado por la concejala socialista de Astoria , Tiffany Cabán, y aprobado por el Ayuntamiento en diciembre de 2025. No obstante, fue vetado por el entonces alcalde Eric Adams en su último día en el cargo.

Posteriormente, Adams intentó reabrir una oficina del ICE en Rikers Island mediante una orden ejecutiva, iniciativa que fue bloqueada en septiembre por un juez de Manhattan. El fallo judicial determinó que la medida respondía a intereses políticos vinculados a la administración del presidente Donald Trump.

El jueves 29 de enero de 2026, el Ayuntamiento de Nueva York votó 44 a 7 para anular el veto de Adams, allanando el camino a Zohran Mamdani para la firma definitiva de la ley y anticipando un posible enfrentamiento legal y político con la administración federal.

PUBLICIDAD

JICM