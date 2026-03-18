Gobierno de Estados Unidos Estados Unidos rebasa los 39 billones de deuda en plena guerra con Irán: ¿qué impacto tiene en tu bolsillo? El aumento de la deuda en Estados Unidos encarece hipotecas y autos mientras reduce el margen económico de las familias.

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La deuda nacional superó el miércoles la cifra récord de 39 billones de dólares, un hito que se produce apenas unas semanas después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esta cifra sin precedentes pone de manifiesto las prioridades contrapuestas del gobierno, desde la aprobación de una ley tributaria de gran envergadura y el aumento del gasto en defensa y la aplicación de la ley de inmigración, hasta la reducción de la deuda, algo que Donald Trump prometió hacer tanto durante su campaña como durante su presidencia.

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Michael Peterson, presidente y director ejecutivo de la Fundación Peter G. Peterson, una organización sin ánimo de lucro creada para concienciar sobre los desafíos fiscales a largo plazo de Estados Unidos, declaró que «debemos reconocer este alarmante ritmo de crecimiento y la importante carga financiera que estamos imponiendo a la próxima generación».

La trayectoria del aumento de los costos también es motivo de preocupación. La deuda federal se ha disparado bajo la presidencia tanto de republicanos como de demócratas, impulsada recientemente por las guerras, el gasto público masivo durante la pandemia y los recortes de impuestos.

La deuda nacional de Estados Unidos alcanzó los 38 billones de dólares hace cinco meses, y los 37 billones dos meses antes.

"Al ritmo de crecimiento actual, alcanzaremos la asombrosa cifra de 40 billones de dólares en deuda nacional antes de las elecciones de este otoño", declaró Peterson. "Endeudarse billón tras billón a este ritmo vertiginoso sin un plan establecido es la definición misma de insostenible".

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, estimó el domingo que la guerra en Irán le ha costado a Estados Unidos más de 12 mil millones de dólares hasta la fecha. Se desconoce cuándo terminará la guerra.

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, señaló una disminución del déficit federal durante el primer año de Trump tras su regreso al cargo.

Según el sitio web de datos fiscales del Tesoro, el gasto público total en el año fiscal 2025 fue de 7,01 billones de dólares y los ingresos totales de 5,23 billones de dólares, lo que resultó en un déficit de 1,78 billones de dólares, una disminución de 41 mil millones de dólares con respecto al año fiscal anterior.

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Desai afirmó que la disminución del déficit se debe al aumento de los ingresos fiscales individuales y a una "iniciativa de optimización del gobierno que ha reducido el empleo federal a su nivel más bajo desde 1966, así como a una enérgica lucha contra el fraude en las prestaciones sociales federales. A medida que estas y otras iniciativas sigan surtiendo efecto, el déficit y la relación deuda/PIB de Estados Unidos continuarán evolucionando favorablemente".

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¿Cómo impacta la deuda a los ciudadanos?

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) describe algunas de las consecuencias del aumento de la deuda pública para los estadounidenses, como el mayor coste de los préstamos para hipotecas y automóviles, la disminución de los salarios debido a la menor disponibilidad de capital para invertir en las empresas y el encarecimiento de bienes y servicios.

Los defensores de un presupuesto equilibrado advierten también que la tendencia a largo plazo de endeudarse más y pagar más intereses obligará a los estadounidenses a afrontar decisiones fiscales más difíciles en el futuro.