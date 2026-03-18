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Nuevo modelo de detención ICE tendrá megacentros: cuántos días podrían estar arrestados los inmigrantes

Este modelo contempla instalaciones más grandes, estandarizadas y diseñadas específicamente para agilizar los procesos migratorios y facilitar deportaciones a gran escala

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Por:N+ Univision
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Luego del anuncio de un nuevo modelo de detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés), se dio a conocer la creación de megacentros para inmigrantes en Estados Unidos, como parte de una estrategia orientada a ampliar la capacidad del gobierno para retener y procesar a personas sin estatus migratorio legal.

Como parte de esta estrategia y con el objetivo de impulsar la creación de los megacentros, la agencia federal inició la adquisición de propiedades en distintas regiones del país. Con ello, ICE busca reducir su dependencia de instalaciones operadas por terceros y, en su lugar, optar por la compra directa de inmuebles para desarrollar complejos de detención propios y de mayor escala.

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Nuevo esquema de detención

De acuerdo con el documento al que N+ Univision tuvo acceso, la Iniciativa de Reingeniería de Detención ( DRI, por sus siglas en inglés), publicado el 13 de febrero de 2026, el ICE implementará un sistema renovado a través de las Operaciones de Ejecución y Remoción ( ERO).

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Este modelo contempla instalaciones más grandes, estandarizadas y diseñadas específicamente para agilizar los procesos migratorios y facilitar deportaciones a gran escala.

Megacentros: capacidad y funcionamiento

El plan establece dos tipos principales de instalaciones: centros regionales de procesamiento y centros de detención a gran escala, conocidos como megacentros, que concentrarán el mayor número de personas detenidas.

Los megacentros destacan por su tamaño y capacidad. Cada uno podrá albergar entre 7,000 y 10,000 inmigrantes, lo que representa un aumento significativo frente a los centros tradicionales.

Estas instalaciones funcionarán como puntos clave dentro del sistema migratorio, especialmente para la organización de deportaciones internacionales.

¿Cuánto tiempo pueden permanecer detenidos?

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo modelo es el tiempo de permanencia. Según el documento, las personas detenidas en estos megacentros podrían permanecer bajo custodia hasta un promedio de 60 días.

Durante ese periodo, las autoridades llevarán a cabo los procedimientos necesarios para definir su situación migratoria y, en su caso, coordinar su deportación.

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La implementación de estos megacentros busca centralizar operaciones, reducir tiempos administrativos y aumentar la eficiencia en la gestión migratoria.

Sin embargo, también genera polémica sobre las condiciones de detención y el impacto que este modelo tendrá en miles de inmigrantes que podrían pasar semanas bajo custodia mientras se resuelve su situación legal.

JICM

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