Manifestaciones

Manifestantes contra ICE queman contenedor afuera de centro de detención en Los Ángeles

Una manifestación contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) derivó en enfrentamientos con agentes federales; cuando un grupo de manifestantes prendió fuego a un contenedor al frente de un centro de detención.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Manifestantes bloquean centro de detención en LA; policía dispersa con gas lacrimógeno

Una manifestación contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) derivó en enfrentamientos con agentes federales la noche del viernes 30 de enero, por la noche en el centro de Los Ángeles, California; cuando un grupo de manifestantes prendió fuego a un contenedor al frente de un centro de detención.

El grupo se desplazó de manera pacífica en el Ayuntamiento de Los Ángeles, donde se congregaron para expresar su rechazo tanto a las redadas como a los tiroteos protagonizados por agentes de ICE.

PUBLICIDAD

Sin embargo, horas más tarde una multitud se desplazó hacia el Edward Roybal Federal Building, un edificio federal donde se encuentra un centro de detención.

Al llegar frente al edificio federal, varios participantes de la protesta comenzaron a arrojar objetos a los agentes federales que resguardaban el lugar, según un reporte de Just The News.

Más sobre Manifestaciones

Tim Walz reacciona a posibilidad de Ley de Insurrección en Minnesota: ¿Qué contestó a Trump?
1 mins

Tim Walz reacciona a posibilidad de Ley de Insurrección en Minnesota: ¿Qué contestó a Trump?

Estados Unidos
Estados Unidos sanciona a funcionarios de Irán y Trump presume freno a ejecución de manifestante
3 mins

Estados Unidos sanciona a funcionarios de Irán y Trump presume freno a ejecución de manifestante

Estados Unidos
La ONU pide investigación independiente por muerte de Renee Nicole Good: Este es su argumento
2 mins

La ONU pide investigación independiente por muerte de Renee Nicole Good: Este es su argumento

Estados Unidos
Comprar y devolver raspadores: la singular protesta para que Home Depot “saque a ICE” de sus tiendas
1:15

Comprar y devolver raspadores: la singular protesta para que Home Depot “saque a ICE” de sus tiendas

Estados Unidos
Policías y manifestantes se enfrentan en el lodo afuera de las instalaciones de ICE en Portland
0:47

Policías y manifestantes se enfrentan en el lodo afuera de las instalaciones de ICE en Portland

Estados Unidos
Con gas lacrimógenos y fuerza reprimen a los manifestantes frente al edificio de ICE en Portland
1:17

Con gas lacrimógenos y fuerza reprimen a los manifestantes frente al edificio de ICE en Portland

Estados Unidos
En un minuto: Corte rechaza revocar el 'parole' humanitario a más de 530,000 inmigrantes
1:10

En un minuto: Corte rechaza revocar el 'parole' humanitario a más de 530,000 inmigrantes

Estados Unidos
En un minuto: La policía irrumpe en un campamento propalestino de la UCLA y arresta a estudiantes
1:09

En un minuto: La policía irrumpe en un campamento propalestino de la UCLA y arresta a estudiantes

Estados Unidos
🔴EN VIVO: Protestas en universidades |Biden: "Existe el derecho a la protesta, pero no el derecho al caos"
38 Historias
Liveblog

🔴EN VIVO: Protestas en universidades |Biden: "Existe el derecho a la protesta, pero no el derecho al caos"

Estados Unidos
Una marcha a favor de Israel pone a Washington DC en máxima alerta: despliegan a la Guardia Nacional
2 mins

Una marcha a favor de Israel pone a Washington DC en máxima alerta: despliegan a la Guardia Nacional

Estados Unidos

Algunos manifestantes incluso empujaron un gran contenedor hacia las líneas de las autoridades y le prendieron fuego, bloqueando la entrada principal, mientras continuaban arrojando otros objetos.

Ante la escalada de tensión, los agentes federales declararon la concentración como una “reunión ilegal” y comenzaron a lanzar gas pimienta y otros lacrimógenos para intentar dispersar a la multitud.

Disturbios en Los Ángeles

La Policía de Los Ángeles emitió una alerta táctica y ordenó a todos los oficiales permanecer en servicio debido al aumento de tensión en la zona. También se emitió una orden de dispersión para los manifestantes y se reportaron algunas detenciones de quienes no acataron las indicaciones de retirarse.

En su cuenta oficial en la red social X, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, destacó que “la protesta pacífica es un derecho constitucional”, e instó a los participantes a ejercer ese derecho de manera segura para evitar una mayor escalada con las autoridades federales.

Aunque la protesta comenzó como un acto de rechazo a las acciones de inmigración, el la manifestación se volvió similar a otras ocurridas en la ciudad en meses recientes, en las que se han registrado choques con la policía y fuerzas federales.

PUBLICIDAD

Trump se deslinda

El presidente Donald Trump instruyó a la secretaría de Seguridad, Kristi Noem, a no desplegar a las autoridades del DHS federales para contener los disturbios en estados demócratas, hasta que esto sea solicitado por las propias autoridades.

No obstante, afirmó que la Policía Fronteriza y otros agentes federales operarán para proteger las instalaciones de edificios federales.

TLS

Relacionados:
ManifestacionesProtestasIceLos ÁngelesNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Par de ideotas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX