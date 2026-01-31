Manifestaciones Manifestantes contra ICE queman contenedor afuera de centro de detención en Los Ángeles Una manifestación contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) derivó en enfrentamientos con agentes federales; cuando un grupo de manifestantes prendió fuego a un contenedor al frente de un centro de detención.

Video Manifestantes bloquean centro de detención en LA; policía dispersa con gas lacrimógeno

Una manifestación contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) derivó en enfrentamientos con agentes federales la noche del viernes 30 de enero, por la noche en el centro de Los Ángeles, California; cuando un grupo de manifestantes prendió fuego a un contenedor al frente de un centro de detención.

El grupo se desplazó de manera pacífica en el Ayuntamiento de Los Ángeles, donde se congregaron para expresar su rechazo tanto a las redadas como a los tiroteos protagonizados por agentes de ICE.

Sin embargo, horas más tarde una multitud se desplazó hacia el Edward Roybal Federal Building, un edificio federal donde se encuentra un centro de detención.

Al llegar frente al edificio federal, varios participantes de la protesta comenzaron a arrojar objetos a los agentes federales que resguardaban el lugar, según un reporte de Just The News.

Algunos manifestantes incluso empujaron un gran contenedor hacia las líneas de las autoridades y le prendieron fuego, bloqueando la entrada principal, mientras continuaban arrojando otros objetos.

Ante la escalada de tensión, los agentes federales declararon la concentración como una “reunión ilegal” y comenzaron a lanzar gas pimienta y otros lacrimógenos para intentar dispersar a la multitud.

🚨 WATCH: Anti-ICE protesters set a dumpster fire outside the Edward R. Roybal Federal Building in Los Angeles, blocking access and throwing objects as clashes broke out.



Los Angeles Police Department declared unlawful assemblies.pic.twitter.com/ftjJt22qWP — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) January 31, 2026

Disturbios en Los Ángeles

La Policía de Los Ángeles emitió una alerta táctica y ordenó a todos los oficiales permanecer en servicio debido al aumento de tensión en la zona. También se emitió una orden de dispersión para los manifestantes y se reportaron algunas detenciones de quienes no acataron las indicaciones de retirarse.

En su cuenta oficial en la red social X, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, destacó que “la protesta pacífica es un derecho constitucional”, e instó a los participantes a ejercer ese derecho de manera segura para evitar una mayor escalada con las autoridades federales.

La protesta pacífica es un derecho constitucional. Insto a los angelinos a ejercer ese derecho de manera segura y a no darle a esta administración una excusa para escalar la situación. #karenbass #alcaldesadeLA — Alcaldesa Karen Bass (@AlcaldesaDeLA) January 31, 2026

Aunque la protesta comenzó como un acto de rechazo a las acciones de inmigración, el la manifestación se volvió similar a otras ocurridas en la ciudad en meses recientes, en las que se han registrado choques con la policía y fuerzas federales.

Trump se deslinda

El presidente Donald Trump instruyó a la secretaría de Seguridad, Kristi Noem, a no desplegar a las autoridades del DHS federales para contener los disturbios en estados demócratas, hasta que esto sea solicitado por las propias autoridades.

No obstante, afirmó que la Policía Fronteriza y otros agentes federales operarán para proteger las instalaciones de edificios federales.