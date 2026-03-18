Dolores Huerta ¿Quién es Dolores Huerta, la mujer que acusa al activista César Chávez? Con más de seis décadas de activismo, Dolores Huerta sacude el legado de César Chávez con su testimonio de agresión sexual.

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Dolores Huerta es una de las figuras más influyentes del movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos y, recientemente, volvió al centro del debate público tras acusar a su compañero de lucha, el histórico líder campesino César Chávez, de agresión sexual.

En declaraciones a The New York Times, afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con él en la década de 1960, un hecho que, según dijo, guardó en secreto durante casi 60 años. Señaló que de esos encuentros nacieron dos hijos.

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A sus 95 años, Huerta mantiene un papel activo en la vida política y social, con fuertes vínculos dentro de l Partido Demócrata en California. Ha sido cercana a figuras como Nancy Pelosi y ha sido reconocida a nivel nacional por su trayectoria.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil del país, destacando su lucha y el impacto de su lema “Sí, se puede”.

Nacida el 10 de abril de 1930 en Nuevo México y criada en California, Huerta creció en un entorno marcado por el trabajo agrícola. Inicialmente fue maestra, pero decidió dejar la docencia al ver las condiciones de pobreza de sus alumnos, convencida de que podía generar un mayor cambio organizando a sus familias.

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¿Cuándo comenzó su activismo?

Su activismo comenzó en la década de 1950 con organizaciones comunitarias que combatían la discriminación y la brutalidad policial. En 1962, junto a Chávez, cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo, que más tarde daría origen al sindicato United Farm Workers (UFW), una de las organizaciones laborales más influyentes del país.

Desde ahí impulsó huelgas, boicots y movilizaciones que pusieron en la agenda nacional las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas migrantes. Huerta también fue clave en la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas de California en 1975, que permitió a estos trabajadores sindicalizarse y negociar mejores condiciones.

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Además de su labor sindical, ha sido una voz constante en la lucha por los derechos de las mujeres y la comunidad latina, colaborando con figuras del feminismo como Gloria Steinem. A lo largo de su vida ha sido arrestada en múltiples ocasiones por protestas pacíficas; por ejemplo, cuando tenía 58 años fue detenida y agredida físicamente por la policía en una manifestación en San Francisco.

Hace unos meses, Huerta instó a movilizarse contra Donald Trump en Estados Unidos, pues considera que el mandatario es racista con los inmigrantes y que los tiene en condiciones inhumanas en los centros de detención.