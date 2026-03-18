Finlandia Finlandia lidera ranking de felicidad 2026 mientras redes sociales afectan a jóvenes Finlandia se mantiene como el país más feliz del mundo por noveno año consecutivo.

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El uso intensivo de redes sociales contribuye a un marcado descenso en el bienestar entre los jóvenes, con efectos especialmente preocupantes en las adolescentes de países angloparlantes y de Europa occidental, según el Informe Mundial de la Felicidad de 2026.

El informe anual, publicado por el Wellbeing Research Centre (Centro de Investigación del Bienestar) de la Universidad de Oxford, también determinó que Finlandia es el país más feliz del mundo por noveno año consecutivo, y que otros países nórdicos como Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega se sitúan entre los 10 primeros.

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Por otro lado, destacó que las evaluaciones de vida entre los menores de 25 años en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han caído de forma significativa durante la última década, y planteó que las largas horas dedicadas a desplazarse por redes sociales son un factor clave de esa tendencia.

Costa Rica asciende al 4º puesto, mientras que los países nórdicos se mantienen en la cima

Una nueva incorporación a los cinco punteros de la lista es Costa Rica, que ascendió al cuarto puesto este año tras ir subiendo posiciones desde que se ubicó en el 23º lugar en 2023.

El informe atribuye ese avance a mejorías en el bienestar derivadas de los vínculos familiares y otras conexiones sociales.

“Creemos que se debe a la calidad de su vida social y a la estabilidad de la que disfrutan actualmente”, manifestó Jan-Emmanuel De Neve, profesor de economía en Oxford, director del Wellbeing Research Centre y coeditor del Informe Mundial de la Felicidad.

“ América Latina, en general, tiene fuertes lazos familiares, fuertes vínculos sociales; un gran nivel de capital social, como lo llamaría un sociólogo, más que en otros lugares”, añadió.

El informe señaló que la permanencia constante de Finlandia y de los demás países del norte de Europa en los primeros puestos se relaciona con una combinación de riqueza, su distribución equitativa, la existencia de un Estado de bienestar que protege a las personas de los riesgos de las recesiones, y una expectativa de vida saludable.

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Al igual que en años anteriores, las naciones que están en zonas de grandes conflictos o cerca de ellas permanecen al final de la clasificación. Afganistán vuelve a figurar como el país más infeliz, seguido por Sierra Leona y Malawi en África.

¿Cómo obtuvieron los datos?

La clasificación de los países se basó en las respuestas de unas 100,000 personas en 140 países y territorios, a quienes se les pidió calificar su propia vida. El estudio se realizó en colaboración con la firma de análisis Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

En la mayoría de los países, cada año se contacta aproximadamente a 1,000 personas por teléfono o de manera presencial.

Las adolescentes son especialmente vulnerables

Se les pidió a los encuestados evaluar su vida en una escala de 0 al 10. Entre los menores de 25 años en países angloparlantes y de Europa occidental, esa puntuación bajó casi un punto durante la última década.

El informe indicó que la correlación negativa entre el bienestar y el uso intensivo de redes sociales es especialmente preocupante entre las adolescentes. Por ejemplo, señaló que las chicas de 15 años que usan redes sociales durante cinco horas o más reportaron una disminución en su satisfacción con la vida, en comparación con otras que las usan menos.

Los jóvenes que usan redes sociales menos de una hora al día reportan los niveles más altos de bienestar, señalaron los investigadores, superiores a los de quienes no usan redes sociales en absoluto. Los adolescentes pasan un promedio estimado de 2,5 horas al día en redes sociales.

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“Está claro que deberíamos buscar, en la medida de lo posible, volver a poner lo ‘social’ en las redes sociales”, expresó De Neve.

Se considera que los feeds impulsados por algoritmos y los influencers son los responsables

investigadores hicieron notar que en algunas partes del mundo, tales como Medio Oriente y Sudamérica, los vínculos entre el uso de redes sociales y el bienestar son más positivos, y el bienestar juvenil no ha caído pese al uso intensivo de redes sociales.

El informe indicó que esto se debe a muchos factores que varían entre continentes, pero concluyó que el uso intensivo de redes sociales en algunos países es un factor importante que contribuye al deterioro del bienestar juvenil.

Señaló que las plataformas más problemáticas son aquellas con feeds algorítmicos, que incluyen influencers y en las que el contenido principal es visual, porque fomentan las comparaciones sociales. A quienes usan plataformas que facilitan principalmente la comunicación les va mejor.

La clasificación de 2026 marca el segundo año consecutivo en que ninguno de los países angloparlantes aparece entre los primeros 10. Estados Unidos está en el puesto 23, Canadá en el 25 y el Reino Unido en el 29.

El informe, con su enfoque en las redes sociales, llega en un momento en que cada vez más países han prohibido o sopesan prohibir el uso de redes sociales por parte de menores.