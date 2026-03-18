César Chávez (activista) ¿Quién fue César Chávez? Sus luchas, el contexto de sus logros, legado y la denuncia El legado de César Chávez entra en crisis tras graves denuncias de abuso sexual que sacuden a figuras clave como Dolores Huerta y obligan a replantear su lugar en la historia de los derechos civiles.

Por: Fernanda Tellez Síguenos en Google

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César Chávez, quien luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, volvió a la atención nacional a tres décadas de su fallecimiento, tras denuncias de abuso sexual que impactan su legado, reconocido y admirado por diversos presidentes como parte del liderazgo latino de los últimos tiempos.

El impacto de las acusaciones, incluida la denuncia de su compañera Dolores Huerta, ha conmocionado a la sociedad estadounidense.

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Asociaciones, líderes de los derechos civiles y políticos demócratas están procesando la situación y reevaluando el sitio del activista campesino en la memoria histórica.

¿Quién fue César Chávez y cuál fue su legado?

Nacido el 31 de marzo de 1927 en Yuma, Arizona, César Chávez creció en una familia mexicoamericana que viajaba por California recolectando lechugas, uvas, algodón y otros cultivos de temporada.

Inició su actividad pública a mediados de la década de 1950, cuando movilizaba a mexicano-estadounidenses a que se registraran para poder votar.

En aquella época, los trabajadores agrícolas laboraban en la marginalidad, vulnerables al abuso y la explotación. Familias como la de Chávez vivían en la pobreza, expuestas a condiciones laborales peligrosas y pesticidas tóxicos, y a menudo se les negaba agua potable, baños y otras necesidades básicas, según la Casa Blanca.

En California encabezó movilizaciones campesinas por reivindicaciones salariales y mejores condiciones de trabajo. Llegó a liderar multitudinarias marchas que lo convirtieron en una figura venerada.

Los patrones ignoraban frecuentemente la salud y el salario de sus trabajadores, muchos de los cuales eran hispanohablantes que estaban en el país de manera temporal o sin autorización legal y tenían poca influencia política o legal para evitar abusos.

Comprometido en una campaña de no violencia en los años 60, Chávez, inspirado en Mahatma Gandhi, se ganó reconocimiento por su causa mediante una serie de huelgas de hambre.

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En 1962 fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Rurales, que poco más tarde se fusionó al Comité de Trabajadores Agrícolas para formar la poderosa unión sindical Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW). Ese es considerado su mayor legado, pues el sindicato sigue activo hoy en día y continúa luchando por la comunidad inmigrante y las familias de trabajadores agrícolas. Es una amplia representación de la comunidad latina.

El 23 de agosto de 1970, comenzó la huelga de Salad Bowl: entre 5 mil y 10 mil trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo, lo que dio lugar a la mayor huelga de trabajadores agrícolas en la historia de Estados Unidos

Fue conocido a nivel nacional por su labor organizativa inicial en el campo, el boicot a la uva y su eventual victoria al lograr que los productores negociaran con los trabajadores agrícolas para obtener mejores salarios y condiciones laborales.

Sus campañas de organización de los trabajadores agrícolas se realizaban bajo el lema "Sí, se puede", consigna que fue adoptada por Barack Obama en su exitosa campaña para su primera elección presidencial en 2008.

Después de décadas de conducir protestas y acciones civiles en favor de los campesinos estadounidenses, dedicó los últimos años de su vida a campañas contra el uso de pesticidas en las plantaciones. Falleció en California en 1993 a los 66 años.

Ese estado hizo de su fecha de nacimiento un feriado regional, en tanto que Washington lo honró con diversos reconocimientos. Escuelas, auditorios, calles y plazas llevan su nombre.

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Los reconocimientos desde el poder

En 1994 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil del país.

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En enero de 2021, cuando Joe Biden llegó al poder, un busto de César Chávez fue puesto en la Oficina Oval. Entre las fotos familiares detrás del escritorio presidencial estaba la representación de quien fuera icono del movimiento de derechos civiles de los años 1960. El demócrata sumó a Julie Chávez Rodríguez, la nieta del legendario activista, a su equipo de colaboradores, y la nombró jefa de campaña para su reelección en 2024.

En 2015, el entonces secretario estadounidense de Agricultura, Tom Vilsack, anunció la inclusión del activista mexicano-estadounidense en el Panteón de los Héroes de esa cartera, por su labor como líder sindical campesino.

En 2012, Obama designó el hogar de Chávez como monumento nacional. Un año antes había proclamado el 31 de marzo como Día de César Chávez.

"Nuestro mundo es mejor porque César Chávez decidió cambiarlo", aseguró el presidente en Keene, al sureste del Valle Central de California, al anunciar el monumento al activista en una propiedad conocida como "La Paz".

En ese predio, donde Chávez vivió y fue enterrado, se levantó la sede de la Unión de Trabajadores Campesinos.

La película biográfica sobre el líder campesino que se titula con su nombre (también conocida como César Chávez: An American Hero), fue estrenada en 2014 y dirigida por el mexicano Diego Luna. E film formó parte de una estrategia para promover el turismo hacia Sonora, donde se rodaron algunas escenas.

¿Cuáles fueron los abusos sexuales de Chávez?

Según la investigación publicada este miércoles por el New York Times, decenas de sus colaboradores ocultaron durante décadas los abusos de los que ahora es acusado, mientras sus presuntas víctimas no lo denunciaron.

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Dos mujeres afirmaron que Chávez abusó de ellas en la década de 1970, cuando eran menores de edad. Ambas son hijas de militantes de la Unión de Campesinos (UFW), el mayor sindicato campesino de Estados Unidos, que Chávez cofundó en 1962.

Una de las mujeres, Ana Murguía, dijo que el líder comenzó a tocarla de forma inapropiada cuando tenía 12 años y él más de 40. Aclaró que no hubo penetración.

Otra mujer, Debra Rojas, afirmó que los abusos físicos comenzaron cuando ella tenía 13 años, y que mantuvo relaciones sexuales completas con el dirigente desde los 15, lo que encuadra como violación bajo la ley de California.

La UFW, que Huerta cofundó y en la que militó durante 30 años junto a Chávez, afirmó en un comunicado no haber "recibido ningún reporte directo", ni tener "conocimiento de primera mano de estas acusaciones".

Dolores Huerta, de 95 años, y quien mantuvo una relación de pareja con un hermano de Chávez, dijo al diario que Chávez la forzó a tener sexo en dos ocasiones en los años 1960, encuentros que derivaron en sendos embarazos que ella escondió. Ambos bebés fueron entregados por Huerta a otras familias.

"Guardé este secreto por tanto tiempo porque construir el movimiento y garantizar los derechos de los trabajadores del campo fue la obra de mi vida", señaló este miércoles en un comunicado.

"Saber que lastimó a niñas me revuelve el estómago", agregó, al tiempo que pidió salvaguardar la lucha campesina. "Las acciones de César no disminuyen las mejoras permanentes alcanzadas para los trabajadores del campo".

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La investigación del New York Times reveló que Chávez, que tuvo ocho hijos con su única esposa Helen Chávez, habría engendrado otros fuera del matrimonio, incluyendo los dos de Huerta, y que acosó a otras mujeres del movimiento.

Las revelaciones de Dolores Huerta

La líder de derechos laborales Dolores Huerta afirmó que César Chávez abusó sexualmente de ella, en medio de denuncias de otras personas sobre abusos por parte del histórico presidente del sindicato United Farm Workers.

En un comunicado difundido este 18 de marzo, Huerta señaló que guardó silencio durante 60 años por temor a que sus palabras perjudicaran al movimiento de los trabajadores agrícolas.

Describió dos encuentros sexuales con Chávez: uno en el que fue “manipulada y presionada” y otro en el que fue “forzada contra mi voluntad”.

“Cargué con este secreto durante tanto tiempo porque construir el movimiento y garantizar los derechos de los trabajadores agrícolas fue la obra de mi vida. La formación de un sindicato era el único vehículo para lograr y asegurar esos derechos, y no iba a permitir que César ni nadie más se interpusiera”, declaró Huerta.

Indicó que no sabía que Chávez había lastimado a otras mujeres y condenó sus acciones, pero recordó a los lectores que el movimiento de los trabajadores agrícolas es más grande que una sola persona.

“Las acciones de César no reflejan los valores de nuestra comunidad y de nuestro movimiento", afirmó.

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"El movimiento de los trabajadores agrícolas siempre ha sido más grande y mucho más importante que cualquier individuo. Las acciones de César no disminuyen las mejoras permanentes logradas para los trabajadores agrícolas con la ayuda de miles de personas. Debemos seguir participando y apoyando a nuestra comunidad, que necesita defensa y activismo ahora más que nunca", pidió.

El distanciamiento de la UWF

El sindicato United Farm Workers anunció ayer 17 de marzo que se distanció de las celebraciones anuales en honor a su fundador, César Chávez, en medio de lo que calificó como preocupantes acusaciones.

La UFW indicó en un comunicado que las acusaciones de “ abuso de mujeres jóvenes o menores” eran lo suficientemente inquietantes como para hacer un llamado a personas en todo el país a participar en eventos a favor de la justicia migratoria en lugar de las celebraciones habituales del mes de marzo para conmemorar el legado de Chávez.

El organismo sindical señaló que no ha recibido denuncias directas de abuso y que no tiene conocimiento de primera mano sobre las acusaciones. Ni el sindicato ni la Fundación César Chávez respondieron a las solicitudes de comentarios por parte de The Associated Press.

“Algunos de los reportes son asuntos familiares, y no nos corresponde contar esa historia”, indicó el sindicato en su comunicado.

Varias eventos en honor a Chávez en San Francisco, Texas y su estado natal, Arizona, fueron cancelados a petición de la fundación, la cual también explicó que se ha enterado de acusaciones perturbadoras sobre Chávez mientras fue presidente del sindicato. Los organizadores de los eventos cancelados no respondieron de momento a solicitudes de comentarios de la AP.

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Ambos grupos afirmaron que realizarán labores para establecer mecanismos para que cualquier persona que haya sido perjudicada por Chávez pueda compartir su experiencia de manera confidencial.

“Estas acusaciones han sido sumamente impactantes", señaló el sindicato en el comunicado. "Necesitamos algo de tiempo para hacer las cosas bien, incluso para garantizar que haya una amplia red de servicios informados sobre trauma a disposición de quienes puedan necesitarlos”.

¿Cuál fue el impacto en California y Arizona?

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el miércoles que aún está asimilando la noticia e instó a la reflexión. El gobernador demócrata no se comprometió a realizar cambios en el feriado estatal de fin de mes.

El movimiento de los trabajadores agrícolas “era mucho más grande que un solo hombre”, dijo Newsom en una conferencia de prensa sobre otro tema. “Se trata de trabajo. Se trata de justicia social, justicia económica, justicia racial”, afirmó.

Tras conocerse la noticia, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, se ha negado a reconocer el 31 de marzo como el Día de César Chávez, como lo había hecho en los dos años anteriores, según informó la portavoz Liliana Sota.

"La Oficina del Gobernador está profundamente preocupada por las inquietantes acusaciones contra César Chávez. Como trabajador social que trabajó con jóvenes sin hogar y víctimas de violencia doméstica, el Gobernador Hobbs se toma muy en serio las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra mujeres y menores", se indicó.

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El Día de César Chávez no es un día festivo estatal en Arizona.

Ya se están haciendo peticiones para cambiar el nombre de lugares emblemáticos que honran a Chávez. El Concilio, una coalición de asociaciones vecinales mexicoamericanas con sede en Austin, Texas, propone que se revierta la decisión de nombrar la calle César Chávez, tomada pocos meses después de su muerte, y que se vuelva a llamar First Street.

El senador estadounidense Ben Ray Luján, demócrata de Nuevo México, emitió un comunicado el miércoles en el que afirma que cualquier tipo de abuso, especialmente contra los niños, es indefendible y una traición a los valores que los líderes latinos han defendido durante generaciones.

“Su nombre debería ser eliminado de monumentos, instituciones y reconocimientos”, dijo Luján refiriéndose a Chávez.

“No podemos celebrar a alguien que causó un daño tan perturbador”.

Desconsolada y perturbada

En sus reacciones a la noticia, defensores latinos de los derechos civiles subrayaron que el movimiento de los trabajadores agrícolas no era solo Chávez, sino miles de otras personas que se unieron para luchar por la justicia.

Los líderes de Voto Latino señalaron en un comunicado que, sin importar su legado o el marco histórico, las acciones de Chávez son inexcusables.

De manera similar, LULAC difundió un comunicado en el que condenó cualquier forma de violencia sexual y afirmó que “ningún individuo, independientemente de su estatura o legado, está por encima de rendir cuentas”.

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La congresista Teresa Leger Fernández, presidenta del Caucus de Mujeres Demócratas, emitió un comunicado el miércoles en el que dijo estar desconsolada y profundamente perturbada por las denuncias sobre Chávez y por lo que describió como un doloroso relato de lo que Huerta soportó.

Leger Fernández señaló que el movimiento de los trabajadores agrícolas y de derechos civiles fue construido por incontables personas, incluidas mujeres y familias que se sacrificaron por un futuro mejor.

“Honrar ese legado significa enfrentar verdades dolorosas y continuar el trabajo por la justicia con honestidad y humanidad”, dijo la congresista de Nuevo México.

“Un movimiento arraigado en la justicia debe abordar toda injusticia”, añadió.

Agregó que el caucus de mujeres se solidarizará con las sobrevivientes y seguirá luchando por “un futuro en el que todas las mujeres y niñas estén seguras en sus comunidades, hogares y en el trabajo”.