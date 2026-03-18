Lake Tahoe Demandan a resort de esquí en California por servir chocolate caliente “demasiado caliente” a una niña La demanda acusa a un resort, ubicado en Lake Tahoe, de servir la bebida sin tapa y directamente a la niña, provocando graves quemaduras.

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Una familia demandó a un resort de esquí porque el chocolate caliente que les vendieron estaba demasiado... caliente.

La demanda presentada en California dice que Brittany Burns y Joshua Moran Burns pararon de esquiar con su hija de cinco años a media mañana, y fueron a tomar algo a un café en el lujoso resort Heavenly Mountain.

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La querella afirma que tras decorar la bebida con crema batida, el mesero le entregó el chocolate "directamente a la menor", sin una tapa. Cuando la niña trató de beber, el líquido "excesiva e innecesariamente caliente" se derramó dentro de su traje de esquiar, quemándola en el pecho y el abdomen.

La queja, que busca cubrir gastos médicos, compensaciones económicas y " pérdida de disfrute de la vida", afirma que el personal del resort fue negligente.

"Sabían y debían saber que ese tipo de bebidas calientes tienen un gran potencial de causar este tipo de incidentes y lesiones".

Roger Dreyer, un abogado de lesiones personales en Sacramento que representa a la familia Burns, señaló que la joven tiene cicatrices permanentes a causa del incidente que ocurrió hace dos años.

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Aseveró que, aunque las personas que van a los resorts de esquí aceptan un nivel de riesgo debido al deporte, este caso es diferente. "No asumes que van a cocinar el chocolate a una temperatura no apta para el consumo humano", dijo, en entrevistas con medios locales.

Las demandas judiciales por bebidas demasiado calientes no son extrañas en Estados Unidos.

El año pasado, la cadena Starbucks fue instruida a pagarle a un cliente 50 millones de dólares por una herida relacionada con una taza de té.

A ese fallo le siguieron varias demandas contra la compañía por lesiones en conductores a los que se les han derramado bebidas.

Un fallo contra McDonald's en Nuevo México en 1994 estableció un precedente en las demandas contra compañías de comida rápida cuando a Stella Liebeck, de 79 años, se le otorgaron 2,8 millones de dólares por derramarse chocolate caliente, aunque ese monto fue reducido en apelaciones.