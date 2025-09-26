Gobierno endurece normas para conductores de camiones extranjeros tras accidente mortal en Florida

Video Camionero es arrestado por choque en que murieron tres personas en Florida

El Departamento de Transporte endurecerá los requisitos para que los extranjeros obtengan licencias de conducir comerciales tras tres accidentes mortales este año, causados, según las autoridades, por conductores de camión inmigrantes que no debían tener licencia.

Las nuevas normas dificultarán que los inmigrantes obtengan licencias de conductor comercial, ya que solo podrán solicitarlas titulares de tres tipos específicos de visa. Los estados deberán verificar el estatus migratorio de los solicitantes en una base de datos federal. Estas licencias serán válidas por un año, a menos que la visa del solicitante expire antes.

PUBLICIDAD

La auditoría nacional fue lanzada tras un accidente mortal en Florida, donde un conductor de camión, presuntamente indocumentado, causó la muerte de dos personas al realizar una maniobra de giro en U. El secretario de Transporte, Sean Duffy, también mencionó accidentes mortales en Texas y Alabama, causados por conductores de camión que no debían tener licencia.

La auditoría encontró licencias emitidas irregularmente en California, Colorado, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas y Washington.

“Tenemos un sistema gubernamental diseñado para garantizar la seguridad de las familias estadounidenses en las carreteras. Pero ese sistema se ha visto comprometido”, dijo Duffy.

Duffy amenaza a California con retirarle fondos federales

Duffy amenazó con retirar 160 millones de dólares de fondos federales a California, tras descubrir que una de cada cuatro licencias de conductor comercial para extranjeros emitidas desde junio no debieron haberse expedido.

Citó cuatro casos en California donde se emitieron licencias que permanecen válidas después de que caducara el permiso de trabajo del conductor, incluso años después. El estado tiene 30 días para auditar su programa y presentar un plan de cumplimiento, o perderá los fondos.

Duffy afirmó que las normas actuales no son lo suficientemente estrictas y que varios estados no las cumplen.

Anteriormente, amenazó con retirar fondos federales a California, Washington y Nuevo México por no cumplir con los requisitos de dominio del inglés para los camioneros, que entraron en vigor este verano.

El Departamento de Transporte aún está revisando las respuestas de esos estados.

PUBLICIDAD

California destaca su buen historial de seguridad.

En respuesta, California ha defendido sus prácticas, y una portavoz del gobernador Gavin Newsom desestimó el último ataque de Duffy.

“La exestrella de la televisión, ahora secretario de Transporte, sigue sin entender la ley federal. Responderemos a la carta de hoy en su debido momento”, dijo la portavoz Diana Crofts-Pelayo.

“Mientras tanto, a diferencia de este payaso, nos ceñiremos a los hechos: los titulares de licencia de conducir profesional en California tienen una tasa de accidentes mortales casi un 40% menor que la media nacional. Texas —el único estado con más titulares de licencia— tiene una tasa casi un 50% mayor que California. Los hechos no mienten. La administración Trump sí”.

Todos los estados deben suspender la emisión de licencias de conducir profesionales a los no ciudadanos hasta que puedan cumplir con las nuevas normas.

Según las nuevas normas, solo 10.000 de los 200.000 no ciudadanos con licencia de conducir profesional podrían obtenerla, y solo estaría disponible para quienes tengan una visa H-2a, H-2b o E-2.

Pero no se aplicarán con carácter retroactivo, por lo que esos 190.000 conductores podrán conservar su licencia hasta su renovación.

Duffy afirmó que, incluso con las noticias sobre la escasez de camioneros, no cree que las nuevas normas causen problemas, ya que estas licencias representan solo un 5% del total.

Qué dicen las asociaciones de conductores

La Asociación Estadounidense de Transporte por Carretera y la Asociación de Conductores Independientes habían estado presionando por una auditoría de las licencias comerciales al menos desde la primavera.

PUBLICIDAD

"Las normas solo funcionan cuando se hacen cumplir de manera consistente, y es fundamental que todas las agencias estatales de licencias de conducir cumplan con las regulaciones federales", declaró Chris Spear, presidente y director ejecutivo de la ATA.

Todd Spencer, líder del grupo de conductores independientes, afirmó: "Durante demasiado tiempo, las lagunas legales en este programa han permitido que conductores no calificados circulen por las carreteras estadounidenses, creando riesgos innecesarios para la seguridad de los conductores profesionales y el público en general. Estas medidas de control también eliminarán a los infractores de la carretera y restablecerán la responsabilidad en el sistema".

El accidente en Florida provocó la indignación del presidente Donald Trump y de Duffy, e impulsó una disputa política entre los gobernadores de Florida y California. También generó controversia entre los camioneros sij, ya que el conductor involucrado en el accidente era miembro de esa religión.

El accidente en Texas, mencionado por Duffy, ocurrió en marzo cuando un camionero no frenó y se estrelló contra una fila de vehículos, provocando un accidente con 17 autos y dejando cinco muertos. El conductor, que no era ciudadano estadounidense, tenía antecedentes de cambios de carril peligrosos, ignorar señales de tráfico y múltiples violaciones de las normas de servicio.

El accidente en Alabama involucró a un camionero que llevaba tres días trabajando y que, según Duffy, había fallado una prueba de habilidades por exceso de velocidad. Este conductor, que tampoco era ciudadano estadounidense, impactó a cuatro vehículos detenidos en un semáforo en rojo, causando la muerte de dos personas.

PUBLICIDAD

El 12 de agosto, Harjinder Singh realizó un giro ilegal en una autopista de Florida, según la Patrulla de Carreteras de Florida. Una minivan que venía detrás no pudo evitar el remolque del camión, que bloqueaba los carriles.

Dos pasajeros de la minivan murieron en el lugar y el conductor falleció en el hospital. Singh y un pasajero de su camión resultaron ilesos.

Singh vivía en California, pero originalmente sacó su licencia de conducir comercial en Washington, antes de obtenerla en California, por lo que el accidente generó una disputa entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y la administración Trump.