Unos 350,000 pasajeros varados por la huelga que afecta a los trenes de Nueva Jersey

Muchos de los huelguistas se congregaron frente a la sede de la agencia en Newark y en la Terminal de Hoboken, portando carteles que decían “Ingenieros de locomotoras en huelga”. Los conductores que pasaban tocaban bocina en apoyo.

Miembros del sindicato Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen forman una línea de piquete frente a la sede de NJ Transit el viernes 16 de mayo de 2025 en Newark, Nueva Jersey. Imagen Stefan Jeremiah/AP



La huelga se produce luego de que la ronda de negociaciones del jueves no resultara en un acuerdo. Es la primera huelga del sistema de transporte en más de 40 años y se produce un mes después de que los miembros del sindicato rechazaran abrumadoramente un acuerdo laboral con la gerencia.

“Les presentamos la última propuesta; la rechazaron y se fueron...”, dijo Tom Haas, presidente general del Sindicato de Ingenieros de Locomotoras y Maquinistas.

El CEO de NJ Transit, Kris Kolluri, describió la situación como una “pausa en las conversaciones”.

“Ciertamente, espero retomar estas conversaciones lo antes posible”, dijo el jueves por la noche durante una conferencia de prensa conjunta con el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy. “Si están dispuestos a reunirse esta noche, me reuniré con ellos esta noche. Si quieren reunirse mañana por la mañana, lo haré. Porque creo que es un problema eminentemente solucionable. La pregunta es, ¿tienen la disposición para llegar a una solución?”.

Gobernador de Nueva Jersey dice que el acuerdo debe ser justo para empleados y asequible

Murphy señaló que era importante “alcanzar un acuerdo final que sea justo para los empleados y al mismo tiempo asequible para los pasajeros y contribuyentes de Nueva Jersey”.

La agencia había anunciado planes de contingencia en los últimos días, señalando que planeaba aumentar el servicio de autobuses, pero advirtió que los autobuses solo agregarían una capacidad “muy limitada” a las rutas existentes de autobuses hacia Nueva York cercanas a las estaciones de tren y no comenzarían a funcionar hasta el lunes.

Sin embargo, la agencia señaló que los autobuses no podrían manejar el mismo número de pasajeros —solo alrededor del 20% de los usuarios habituales del tren—, por lo que instó a quienes pudieran trabajar desde casa a hacerlo.

Un tren de NJ Transit en la estación Secaucus Junction en Secaucus, Nueva Jersey, el miércoles 14 de mayo de 2025. Imagen Seth Wenig/AP

Los salarios son el principal punto de conflicto en las negociaciones

Los salarios han sido el principal punto de conflicto en las negociaciones entre la agencia y el Sindicato de Ingenieros de Locomotoras y Maquinistas, que busca que sus miembros reciban pagos comparables a los de otros ferrocarriles de pasajeros en el área.

El sindicato dice que sus miembros ganan un salario promedio de $113,000 al año y sostiene que podría alcanzarse un acuerdo si el CEO de la agencia, Kris Kolluri, acepta un salario promedio anual de $170,000.

Sin embargo, la directiva de NJ Transit disputa los datos del sindicato, afirmando que los ingenieros tienen ingresos promedio de $135,000 anuales, con los que más ganan superando los $200,000.

Kolluri y Murphy dijeron el jueves por la noche que el problema no es tanto si ambas partes pueden acordar un aumento salarial, sino si pueden hacerlo bajo términos que no desencadenen demandas similares de otros sindicatos, creando una situación financieramente insostenible para NJ Transit.

El Congreso tiene el poder de intervenir y bloquear la huelga, forzando al sindicato a aceptar un acuerdo, pero los legisladores no han mostrado disposición a hacerlo esta vez, como sí lo hicieron en 2022 para evitar una huelga ferroviaria nacional.

“El mejor camino para Nueva Jersey es que ambas partes se queden en la mesa de negociaciones y logren una solución que funcione para los trabajadores, los pasajeros y nuestro estado”, dijo el representante Josh Gottheimer, demócrata, en un comunicado el viernes. “Insto a ambas partes a seguir negociando día y noche hasta alcanzar un acuerdo”.

El sindicato ha visto una disminución constante en sus filas en NJ Transit, ya que más miembros se van a trabajos mejor pagados en otros ferrocarriles. El número de ingenieros de NJ Transit ha disminuido de 500 hace varios meses a aproximadamente 450 en la actualidad.

