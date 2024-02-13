Conductores de Uber y Lyft llaman a paro el Día de San Valentín hartos de trabajar hasta 80 horas a la semana

Video ¿Por qué los conductores de Uber, Lyft y DoorDash protestan en San Valentín?

Cansados de trabajar en algunos casos hasta 80 horas a la semana, como afirman, cientos de conductores de Uber, Lyft y otras compañías de reparto de encomiendas están llamando a una huelga para este Día de San Valentín.

La convocatoria corre por cuenta de Justice for App Workers , una coalición nacional que congrega a más de 130,000 conductores de vehículos compartidos y repartidores en todo el país.

Los organizadores de la acción de protesta están convocando a los conductores de todo el país, en especial a los que prestan servicios en Austin, Chicago, Hartford, Miami, Newark, Orlando, Filadelfia, Pittsburgh, Rhode Island y Tampa.

La convocatoria al paro es de 11:00 am hasta la 1:00 pm de este miércoles.

"No haremos viajes desde o hacia ningún aeropuerto el 14 de febrero. Estamos en huelga y diciéndose a las compañías de aplicaciones que no aguantamos más", dice una publicación en la página web de la organización.

"Exigimos cambios de Uber, Lyft, DoorDash y todas las compañías de aplicaciones que se benefician de nuestro duro trabajo. Estaremos protestando sin dar servicios desde el aeropuerto", añaden.

"Esta es la mayor huelga que he visto nunca, miles y miles de conductores... va a ser nacional", manifestó Jonathan Cruz, conductor en Miami y parte de la coalición, citado por Reuters.

Las acciones de protesta tiene lugar una semana después de que Lyft se comprometió a garantizar los ingresos semanales a los conductores, en un intento de atraer a más conductores a su plataforma.

"Trabajamos constantemente para mejorar la experiencia de los conductores", dijo Lyft.