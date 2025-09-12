Por qué el Departamento de Justicia demandó a Uber y busca que la empresa pague más de $125 millones en compensaciones

Video Conductor de Uber golpea a un pasajero que viajaba con su perro de servicio: el agresor fue detenido

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra Uber Technologies Inc . por discriminar a pasajeros con discapacidades, incluyendo quienes usan perros de servicio y sillas de ruedas plegables.

Esta acción legal señala que Uber, el mayor proveedor de servicios de transporte en Estados Unidos, violó derechos de estos usuarios y busca $125 millones para quienes han sido afectados y denunciaron previamente la discriminación.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de California del Norte y acusa a la empresa de infringir el Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Esta ley prohíbe que empresas privadas de transporte nieguen servicios o impongan barreras a personas con discapacidad. Además, Uber debe permitir que animales de servicio acompañen a estos pasajeros y ofrecer asistencia adecuada con dispositivos de movilidad.

Lo que dice la demanda contra Uber

La demanda contra Uber incluye denuncias de más de una docena de personas con discapacidad, entre ellas pasajeros ciegos que afirmaron enfrentar frecuentes negativas de viaje, y usuarios de sillas de ruedas o ayudas de movilidad que dijeron que los conductores de Uber se negaron a asistirles o a guardar sus dispositivos.

También señala que la empresa impone tarifas por limpieza cuando los perros de servicio sueltan pelo, y multas por cancelación a pasajeros a quienes previamente se les negó el viaje.

El documento detalla que el rechazo recurrente a brindar servicio a estas personas ha provocado que pierdan citas médicas y experimenten largos tiempos de espera.

El DOJ exige que Uber modifique sus políticas para cumplir con la ADA, que brinde capacitación obligatoria a sus empleados y conductores sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que detenga inmediatamente las conductas discriminatorias. También pide una multa civil para defender el interés público y compensación económica para las víctimas.

Harmeet K. Dhillon, asistente del Fiscal General, afirmó que durante demasiado tiempo personas ciegas han sido negadas reiteradamente por viajar con sus perros de servicio.

“Esta demanda busca poner fin a esta discriminación persistente y permitir que los pasajeros con discapacidades utilicen Uber. Haremos cumplir la garantía de la ADA de que las personas con discapacidades tienen igualdad de oportunidades y participación plena en todos los aspectos de la sociedad estadounidense, incluido el transporte”, expresó Dhillon en un comunicado.

Por su parte, Craig H. Missakian, fiscal federal de California del Norte, destacó que las empresas como Uber están prohibidas de negar acceso a personas con discapacidad bajo la ADA.

La respuesta de Uber a la demanda del DOJ

Uber declaró que no está de acuerdo con las acusaciones del DOJ y destacó que tiene una política de “tolerancia cero” ante negativas confirmadas de servicio a personas con animales de servicio.

En un comunicado la empresa afirmó que todos sus conductores deben aceptar cumplir con esa política y las leyes de accesibilidad antes de usar la aplicación, y que toman medidas estrictas, incluyendo la suspensión permanente de cuentas, cuando confirman una violación.

El Departamento de Justicia ya había demandado previamente a Uber por cobrar tarifas a pasajeros con discapacidad que necesitan más tiempo para abordar un vehículo debido a su condición. En 2022, Uber llegó a un acuerdo y compensó a más de 65,000 usuarios afectados por esta práctica.

