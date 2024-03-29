"Complicado y desafiante": lo que le espera a la ciudad de Baltimore para recuperarse del colapso del puente

Video Inicia la remoción de escombros del puente de Baltimore con la grúa más grande de la costa este

El colapso el martes del puente Francis Scott Key de Baltimore como consecuencia del fuerte impacto de un barco carguero de contenedores de 985 pies de largo, afectará a esa ciudad, sus áreas aledañas, así como a los involucrados en el incidente, de muchas maneras.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo a los medios el jueves que la tarea que enfrenta su estado como consecuencia del incidente es “complicada” y “desafiante". " Tenemos un camino muy largo por delante, pero la gente puede estar segura de que lo vamos a lograr" agregó Moore.

Cuáles son los retos que enfrentan las autoridades después de la caída del puente en Baltimore.

Labores de búsqueda y rescate de víctimas

Las autoridades presumen muertos a los seis trabajadores de origen latinoamericano que tapaban baches en el pavimento del puente. Los seis hombres desaparecieron durante el colapso del puente.

El miércoles, un grupo de buzos dedicados a buscar a los desaparecidos halló los cuerpos de dos de ellos: Alejandro Hernández Fuentes, de México, y Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de Guatemala. Amos estaban atrapados dentro de una camioneta pickup bajo 25 pies de agua.

Las autoridades suspendieron la búsqueda del resto de las víctimas, ya que no se puede acceder al área donde creen que pueden estar sus cuerpos. Los buzos fueron trasladados a las operaciones de limpieza del canal de navegación.

La limpieza del canal de navegación

Las labores de limpieza del canal de navegación del puerto de Baltimore ya están en marcha.

El puerto de Baltimore es el principal puerto del país para comercio de automóviles, y según datos del estado de Maryland, en 2023 vio pasar 52.3 millones de toneladas de carga extranjera por un valor de casi $81,000 millones, sustentando cerca de 15,000 empleos.

El contralmirante Shannon Gilreath de la Guardia Costera de EEUU explicó en una conferencia de prensa que los pasos del proceso consiste en limpiar parte de los de los escombros del colapso, retirar el barco carguero averiado que causó el colapso del puente y luego limpiar el resto de los escombros.

Entre las poderosas grúas que son utilizadas en las labores de retiro de escombros, el gobernador Moore destacó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU (USACE) llevó al lugar “la grúa más grande de la costa este”.

USACE también planea utilizar tecnología de sonar para determinar dónde están los restos de metal retorcido y hormigón que deberán ser cortados por los buzos en partes manejables antes de poder subirlos a la superficie con las grúas y colocarlas en embarcaciones .

Las grúas también serán usadas para retirar las porciones del puente que cayeron sobre el barco antes de poder remolcarlo fuera del canal de navegación.

Según The New York Times USACE, cuyas responsabilidades incluyen el mantenimiento de la navegabilidad del canal de navegación, cubriría la totalidad de los costos de limpieza.

La reconstrucción del puente Francis Scott Key

La reconstrucción del puente podría tomar entre 18 meses y varios años, a un costo que podría oscilar entre $400 millones y más de $800 millones según expertos citados por The Associated Press.

El costo final y la duración del proyecto dependen de factores que aún se desconocen, como cuál será el diseño del nuevo puente hasta la rapidez con la que los funcionarios gubernamentales puedan navegar la burocracia de aprobación de permisos y adjudicación de contratos.

La reconstrucción del puente es necesaria para reestablecer el flujo regular del tránsito automotriz en el área que ahora deberá ser enrutado por la ciudad.

La Administración de Carreteras del Estado de Maryland advirtió en una publicación en las redes sociales que los conductores deben “prepararse para un tiempo adicional de viaje hasta nuevo aviso” ya que el colapso del puente impide el uso de una parte importante de la circunvalación que evitaba que el flujo de vehículos atravesara la ciudad de Baltimore.

Según datos del gobierno federal, cerca de 31,000 automóviles circulaban a diario por el puente Francis Scott Key.

De manera realista, el proyecto podría tardar entre cinco y siete años, según Ben Schafer, profesor de ingeniería de la Universidad Johns Hopkins, mientras que otros son más optimistas como el profesor de ingeniería de la Universidad George Washington Sameh Badie, quien dijo que el proyecto podría tardar entre 18 meses y dos años.

Jim Tymon, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Funcionarios Estatales de Carreteras y Transporte, citó el caso del puente Interestatal 35W en Minnesota, que se derrumbó en el río Mississippi en 2007. El nuevo tramo se levantó en menos de 14 meses.

"Es la mejor comparación que tenemos para un proyecto como este", dijo Tymon. "Hicieron un trabajo excelente para poder obtener las aprobaciones necesarias para poder reconstruirlo lo más rápido posible". Tymon espera que varias agencias gubernamentales trabajen juntas para impulsar la aprobación de permisos ambientales y de otro tipo.

El presidente Joe Biden ha dicho repetidamente que el gobierno federal pagará el nuevo puente, pero eso depende de la aprobación legislativa. "Con suerte, el Congreso podrá unirse para proporcionar esos recursos lo antes posible y no convertirse en una fuente de demora", dijo Tymon.

Por el momento, el gobierno de Biden anunció la asignación de $60 millones de fondos federales de emergencia para carreteras para la reconstrucción del puente, lo que fue calificado por el Departamento de Transporte de EEUU como un “pago para cubrir los costos iniciales” de reconstrucción y prometiendo fondos adicionales.

Con información de The Associated Press.