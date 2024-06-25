Fecha de regreso de 2 astronautas es incierta por problemas de la cápsula Starliner: ¿están en riesgo?

Video Todo listo para el lanzamiento de la cápsula Starliner a la Estación Espacial Internacional

Una investigación sobre los problemas que surgieron durante el primer vuelo tripulado de la cápsula Starliner de Boeing ha causado un nuevo retraso en la fecha esperada para el regreso de los dos astronautas de la NASA que volaron en ella a la Estación Espacial Internacional a principios de este mes.

Según el plan inicial de la misión, los astronautas Butch Wilmore y Sunita Williams pasarían aproximadamente ocho días en la estación antes de viajar de regreso a la Tierra. Pero desde su llegada el 6 de junio, han permanecido en órbita mucho más tiempo del previsto y la fecha de su regreso es aún incierta.

“Nos estamos tomando nuestro tiempo”

La NASA planteó el 18 de junio como la fecha más temprana en la que los astronautas podrían regresar a la Tierra después de que se detectaron problemas a causa de una lenta fuga de helio, un gas necesario para presurizar las líneas de combustible de los propulsores del Starliner que a su vez son necesarios para maniobrar la nave.

La cápsula Starliner acercándose a la Estación Espacial Internacional. Imagen NASA

Posteriormente, la agencia espacial dijo que el vuelo de regreso se realizaría el 22 de junio, para posponer el regreso nuevamente hasta el 26 de junio, y finalmente decir el viernes que la cápsula emprendería su regreso en una nueva fecha no determinada a principios de julio.

El gerente del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, Steve Stich, dijo en un comunicado: "Nos estamos tomando nuestro tiempo y siguiendo el proceso estándar de nuestro equipo de gestión de misión".

"Estamos dejando que los datos impulsen nuestra toma de decisiones en relación con la gestión de las pequeñas fugas del sistema de helio y el rendimiento de los propulsores que observamos durante el encuentro y el acoplamiento", agregó Stich.

Aunque el comando de la misión conocía el problema de la fuga de helio antes del lanzamiento, dijeron en ese momento que era poco probable que el problema afectara el éxito del vuelo o la seguridad de los astronautas.

Sin embargo, varias fugas adicionales detectadas una vez que el Starliner alcanzó la órbita y la falla de cinco de los propulsores de la cápsula durante el acercamiento final a la estación, crearon preocupaciones adicionales que causaron los retrasos.

NASA y Boeing dicen que continúan monitoreando los problemas de la cápsula mientras se planea como traerla de regreso a la Tierra de una manera segura.

De acuerdo al blog del programa de tripulación comercial de la NASA el regreso de los astronautas podría ocurrir después de una caminata espacial planificada en la Estación Espacial Internacional para el 2 de julio.

Los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams son recibidos por la tripulación de la Estación. Espacial Internacional el 6 de junio de 2024. Imagen NASA via AP

¿Corre peligro la tripulación de la cápsula espacial Starliner?

El motivo del vuelo inaugural del Starliner fue para demostrar que la nave diseñada y construida por Boeing puede realizar misiones tripuladas de transporte de manera segura hacia y desde la órbita terrestre.

Sin embargo, las fugas de helio constituyen parte de una serie de problemas que enfrentó el desarrollo de la cápsula Starliner, que hicieron que su vuelo inaugural ocurriera con años de retraso y a un costo muy superior del planteado inicialmente.

Por ahora no se cree que los retrasos hayan puesto a los astronautas en ningún peligro.

El blog de NASA indica que no hay prisa para que los astronautas abandonen la Estación Espacial Internacional, “ya que hay muchos suministros y el calendario de actividades de la estación está relativamente abierto hasta mediados de agosto”.

Wilmore y Williams cohabitan en la estación con los astronautas de la NASA Michael Barratt, Matt Dominick, Tracy Dyson y Jeanette Epps, y con los cosmonautas rusos Nikolai Chub, Alexander Grebenkin y Oleg Kononenko y durante su estadía ayudaran con tareas regulares de la estación y trabajarán en el proceso de certificación del Starliner para futuras misiones con la NASA.

Stich dijo que la NASA llevará a cabo una revisión completa antes de que se dé el visto bueno para el desacoplamiento de la cápsula.

A pesar de los problemas Boeing expresó optimismo en el futuro del Starliner. El vicepresidente y director del programa Starliner, Mark Nappi, dijo citado en el blog de la NASA que "los comentarios de la tripulación han sido abrumadoramente positivos y saben que todo lo que aprendamos en la prueba de vuelo en tripulación mejorará y agudizará nuestra experiencia para futuras tripulaciones".

Boeing espera realizar vuelos de rutina hacia y desde la estación espacial para la NASA, de la misma manera en que la compañía SpaceX lo ha hecho desde 2020 con su cápsula exitosa cápsula Crew Dragon.