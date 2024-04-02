"Casi le pega a mi hijo": el misterioso objeto cilíndrico que cayó del espacio y atravesó una casa de dos pisos en Florida

Video La locura por ver en el cielo nocturno la caja de herramientas que perdieron astronautas de la NASA

Un trozo de metal de origen desconocido se estrelló contra una casa en Florida y dejó un hueco en la propiedad y más de una duda en el dueño, que todavía busca quién pagará la reparación.

Según contó el propietario,Alejandro Otero al medio WINK News, los hechos ocurrieron el mes pasado, cuando un extraño objeto atravesó el techo y otros dos pisos de su casa hasta detenerse en suelo.

“Causó un sonido tremendo. Casi le pega a mi hijo que estaba dos habitaciones más allá del impacto y escuchó todo”, dijo.

Otero, quien estaba de vacaciones en ese momento, dijo que el objeto “ hizo un gran agujero en el suelo y en el techo".

Los ingenieros de la NASA están analizando el objeto cilíndrico de cerca de 2 libras de peso que impactó la casa de Naples, en la costa oeste del sur de Florida, como parte de las investigaciones sobre el inusual y peligroso evento.

Qué fue el objeto que atravesó la casa en Naples, Florida

Los expertos creen que es muy posible que se trate de una parte de una plataforma de transporte de baterías desechada por la Estación Espacial Internacional en marzo de 2021.

El astrónomo y astrofísico del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, Jonathan McDowell, explicó en X, antes Twitter, que “la plataforma de transporte de equipo EP-9 volvió a entrar a las 19:29 UTC sobre el Golfo de México entre Cancún y Cuba. Esto fue dentro de la ventana de predicción anterior, pero un poco al noreste de la parte "más probable" del camino. Un par de minutos más tarde, reingresó y debería haber llegado a Ft Myers”.

Las 19:29 UTC (hora universal coordinada) equivalen a las 2:29 hora del este.

EP-9 (exposed pallet 9) era una plataforma de transporte de carga a la estación espacial de 2.9 toneladas de peso. Según el blog Space Station Guys EP-9 fue lanzada hacia la Estación Espacial Internacional en una nave espacial de carga de la agencia espacial japonesa JAXA, con la misión de transportar un grupo de baterías de iones de litio nuevas de reemplazo al laboratorio orbital.

Las baterías viejas fueron puestas en la plataforma y todo el conjunto desechado como basura espacial en marzo de 2021, convirtiéndose en el objeto más grande jamás expulsado desde la Estación Espacial Internacional, según explicó la NASA en ese momento.

Otero respondió a la publicación de McDowell diciendo: “Parece que una de esas piezas pasó por alto Ft Myers y aterrizó en mi casa en Naples”.

Según la revista científica Ars Technica, el comando espacial de Estados Unidos registró el reingreso de un trozo de basura espacial sobre el Golfo de México en su trayectoria hacia el suroeste de Florida a las 2:29 pm, coincidiendo con la información publicada por McDowell.

McDowell dijo que estaba previsto que EP-9 hiciera un "reingreso incontrolado" y que no esperaba que "se quemará por completo" creando la posibilidad de que "alrededor de media tonelada de fragmentos golpeen la superficie de la Tierra".

¿Quién paga los daños?

Según Ars Technica, no es fácil establecer la responsabilidad por los daños en la vivienda de Otero, ya que aún no se ha determinado es el origen del fragmento que cayó sobre la casa.

Según la publicación, las baterías eran propiedad de la NASA, pero la plataforma que las contenía había sido transportada al espacio por la agencia espacial japonesa JAXA.

La Agencia Espacial Europea (ESA) supervisó la plataforma durante su descenso y calculó que “si bien algunas piezas pueden llegar al suelo, el riesgo de víctimas, la probabilidad de que una persona sea golpeada, es muy baja”.

Según la ESA, " algún objeto espacial grande reingresa a la atmósfera de forma natural aproximadamente una vez por semana, y la mayoría de los fragmentos asociados se queman antes de llegar a la Tierra".

Aun así la basura espacial no deja de ser un problema. En una publicación de octubre de 2020, la agencia dijo que “el número de desechos, su masa combinada y el área total que ocupan ha crecido sin parar desde el comienzo de la era espacial” y que esa tendencia “se ha visto avivada por el gran número de naves y etapas de cohetes que se desintegran en órbita”.

“El área total que ocupa la basura espacial es importante, ya que está directamente relacionada con el número de colisiones que se esperan en el futuro”, advierte la agencia diciendo que espera “que las colisiones entre desechos espaciales y satélites en funcionamiento pasen a ser la principal fuente de generación de residuos, superando a las explosiones”.