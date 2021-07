La Policía mató a un indígena que tenía una pistola de balines y activistas dicen que no les entendió

López hace varias interpretaciones del video que publicó la Fiscalía. Dice que no se ven las luces de las patrullas y se observa cómo este trata de verificar quiénes estaban afuera de su casa, por lo cual el joven quizás no sabía que eran policías. “No creo que fue intencional apuntarles a los oficiales. No estaba consciente y no entendía las indicaciones”, aseveró.