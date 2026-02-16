Noticias

Tiroteo deja múltiples víctimas cerca del centro comercial Mondawmin en Baltimore

Las autoridades confirmaron una fuerte movilización policial en la avenida Liberty Heights tras el reporte de disparos; varias calles de la zona permanecen cerradas mientras continúa la investigación.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Tragedia en Maryland: autoridades investigan tiroteo que deja a dos niños baleados en estado grave

Las autoridades confirmaron una fuerte movilización policial en la avenida Liberty Heights tras el reporte de disparos; varias calles de la zona permanecen cerradas mientras continúa la investigación.

Más sobre Noticias

El regreso del Task Force Model: Colaboración entre ICE y policías locales crece 916% en solo un año
4 mins

El regreso del Task Force Model: Colaboración entre ICE y policías locales crece 916% en solo un año

Estados Unidos
Thomas Pritzker dimite como presidente de hoteles Hyatt por vínculos con Jeffrey Epstein
1 mins

Thomas Pritzker dimite como presidente de hoteles Hyatt por vínculos con Jeffrey Epstein

Estados Unidos
Donald Trump culpa a demócratas por el cierre parcial del gobierno y lo vincula a reglas electorales
2 mins

Donald Trump culpa a demócratas por el cierre parcial del gobierno y lo vincula a reglas electorales

Estados Unidos
Anderson Cooper dejará 60 Minutes de CBS: ¿por qué se va el periodista?
2 mins

Anderson Cooper dejará 60 Minutes de CBS: ¿por qué se va el periodista?

Estados Unidos
¿A qué hora exacta será el eclipse solar anular del 17 de febrero y cuánto durará?
1 mins

¿A qué hora exacta será el eclipse solar anular del 17 de febrero y cuánto durará?

Estados Unidos
Tiroteo en Rhode Island: ¿Quiénes son las víctimas que fueron atacadas mientras jugaban un partido de hockey hoy? Esto sabemos
3 mins

Tiroteo en Rhode Island: ¿Quiénes son las víctimas que fueron atacadas mientras jugaban un partido de hockey hoy? Esto sabemos

Estados Unidos
¿Cómo estar preparado ante la advertencia de inundaciones repentinas por tormenta invernal?
2 mins

¿Cómo estar preparado ante la advertencia de inundaciones repentinas por tormenta invernal?

Estados Unidos
¿De qué murió Robert Duvall? Esta es la causa de muerte del actor de 'El Padrino'
4 mins

¿De qué murió Robert Duvall? Esta es la causa de muerte del actor de 'El Padrino'

Estados Unidos
¿Cuándo abrirá el gobierno tras el cierre parcial por financiamiento del DHS?
2 mins

¿Cuándo abrirá el gobierno tras el cierre parcial por financiamiento del DHS?

Estados Unidos
¿Cuándo será el evento Drain the Swamp en donde estará Robert De Niro y Mark Ruffalo?
1 mins

¿Cuándo será el evento Drain the Swamp en donde estará Robert De Niro y Mark Ruffalo?

Estados Unidos

Un tiroteo registrado en el oeste de Baltimore ha dejado a varias personas involucradas, según confirmaron fuentes policiales locales. El incidente ha provocado un despliegue masivo de seguridad en las inmediaciones del conocido centro comercial Mondawmin.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte preliminar del Departamento de Policía de Baltimore, los hechos ocurrieron específicamente en la cuadra 2400 de la avenida Liberty Heights. Aunque las autoridades han confirmado la existencia de “varias víctimas”, hasta el momento no se ha especificado el número exacto de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Debido a la emergencia, se ha establecido un perímetro de seguridad extenso. La policía informó que múltiples calles aledañas han sido cerradas al tránsito vehicular y peatonal para permitir el acceso de los servicios de emergencia y facilitar las labores de los peritos en la escena del crimen.

Noticia en desarrollo.

Relacionados:
NoticiasTiroteosTiroteos masivos Maryland

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX