Tiroteo deja múltiples víctimas cerca del centro comercial Mondawmin en Baltimore



Video Tragedia en Maryland: autoridades investigan tiroteo que deja a dos niños baleados en estado grave

Las autoridades confirmaron una fuerte movilización policial en la avenida Liberty Heights tras el reporte de disparos; varias calles de la zona permanecen cerradas mientras continúa la investigación.

Un tiroteo registrado en el oeste de Baltimore ha dejado a varias personas involucradas, según confirmaron fuentes policiales locales. El incidente ha provocado un despliegue masivo de seguridad en las inmediaciones del conocido centro comercial Mondawmin.

De acuerdo con el reporte preliminar del Departamento de Policía de Baltimore, los hechos ocurrieron específicamente en la cuadra 2400 de la avenida Liberty Heights. Aunque las autoridades han confirmado la existencia de “varias víctimas”, hasta el momento no se ha especificado el número exacto de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Debido a la emergencia, se ha establecido un perímetro de seguridad extenso. La policía informó que múltiples calles aledañas han sido cerradas al tránsito vehicular y peatonal para permitir el acceso de los servicios de emergencia y facilitar las labores de los peritos en la escena del crimen.