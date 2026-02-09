Maryland Tiroteo en escuela secundaria de Rockville, Maryland, deja una persona herida y un sospechoso bajo custodia En relación con el tiroteo en la escuela secundaria Thomas S. Wootton, una persona está bajo custodia, dijo la policía del condado de Montgomery.



Video Policía de Providence revela video del tiroteo en Universidad Brown tras presión pública

Un tiroteo se reportó este lunes dentro de una escuela secundaria en Rockville, Maryland, dejando como saldo preliminar una persona herida de bala, según la policía local.

En relación con el tiroteo en la escuela secundaria Thomas S. Wootton, una persona está bajo custodia, añadió la policía del condado de Montgomery.

PUBLICIDAD

Luego de lo ocurrido, la escuela permanece cerrada. R ockville está a unos 32 kilómetros al norte de Washington, DC.

¿Está controlada la situación?

Al momento no hay más amenazas para el público, dijo el Departamento de Policía de la Ciudad de Rockville en una publicación en las redes sociales.

Los oficiales fueron enviados a las 2:15 p.m. debido a informes de disparos en la escuela secundaria Thomas S. Wootton en Rockville, un suburbio de Washington, DC, dijo el departamento.

"Seguimos en confinamiento, la policía está aquí, los niños están todos en las aulas", dijo Tabitha Davis, administradora de la escuela, quien no pudo proporcionar más información en una breve entrevista telefónica con la agencia The Associated Press.

Mira también: