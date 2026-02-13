Tiroteos

Narran momento de tiroteo en universidad de Carolina del Sur: Confirman dos muertos

Una repartidora de comida narró cómo vivió el momento de los disparos en el tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Video Familia de joven hispano asesinado en un tiroteo en Doraville pide ayuda

La noche del jueves 12 de febrero 2026 se registró un tiroteo en el complejo residencial de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, que dejó dos personas muertas. Una persona que se encontraba en la zona narró el momento en que escuchó los disparos.

El 4 de octubre de 2025 se registraron dos tiroteos cerca de la zona del ataque del pasado jueves. En aquel momento, un mujer de 19 años murió en el primer ataque y en el segundo un hombre resulto herido.

Hasta la mañana de este viernes 13 de febrero 2026, ni las autoridades ni la universidad había revelado la identidad de las personas que murieron por el tiroteo.

Narran momento de tiroteo en universidad de Carolina del Sur

Kaya Mack una repartidora de comida estaba en la zona cuando se registró el tiroteo y narró cómo vivió el momento del tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur.

La mujer dijo que recién terminó de entregar un pedido de comida, cuando escuchó los disparos, aunque no estaba segura si eran detonaciones de arma de fuego u otra cosa.

Video Tiroteo en el sur de Dallas deja un muerto y un herido este jueves

Después, notó la presencia de la policía. “Los fuertes sonidos de las sirenas de la policía me dejaron en shock”, narró.

La Universidad Estatal de Carolina del Sur canceló las clases este viernes y se investigan las causas del tiroteo.

Relacionados:
TiroteosCarolina del Sur (estado)Noticias

