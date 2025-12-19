Tiroteos Un informante anónimo, un auto y una pista clave: así se resolvió el caso del tiroteo en la Universidad de Brown Un informante anónimo ayudó a resolver el caso del asesinato de dos estudiantes de la Universidad de Brown y las heridas de otros nueve, y su presunto vínculo con el crimen del profesor de MIT baleado en su casa.

Video Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown: esto se sabe

La clave para resolver el caso del tiroteo en la Universidad de Brown, cuyo sospechoso fue hallado muerto el jueves en un almacén en New Hampshire, fue una persona que facilitó información a las autoridades.

El informante dijo que tuvo un extraño encuentro con un hombre en una acera frente a la Universidad de Brown y fue clave para que la policía identificara al atacante que creen que mató a dos estudiantes en el centro académico y que dos días después asesinó a tiros a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Christina H. Paxson, presidenta de la Universidad Brown, y la policía identificaron al hombre como Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años, un exalumno que estuvo matriculado en el centro hace más de 20 años.

Los investigadores dijeron que no estaban seguros de la motivación de los ataques, que causaron la muerte de dos estudiantes de Brown, MukhammadAziz Umurzokov y Ella Cook, el sábado, y de Nuno Loureiro, profesor del MIT, el martes.

Una pista anónima: clave para hallar al atacante de la Universidad Brown

Refiriéndose a él como "John", una declaración jurada de la policía de Providence señala que brindó información clave a los investigadores, con los detalles necesarios para determinar quién estaba detrás del tiroteo en Brown, así como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) el lunes.

Mientras pasaban los días tras el tiroteo sin que se atrapara al culpable, la frustración crecía en Providence, donde la policía parecía no poder dar con la persona. Sin embargo, en el sexto día de la investigación, el caso cobró impulso, y la policía anunció el jueves por la noche que habían encontrado al presunto atacante muerto por una herida de bala autoinfligida.

El informante fue la razón. “Abrió el caso de par en par”, dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, sobre la información proporcionada por el individuo que permitió encontrar al presunto atacante casi 24 horas después.

La Universidad Brown, mensajes en Reddit y un Nissan gris

Esta imagen, extraída de un video proporcionado por el FBI, muestra a una persona de interés en la investigación del tiroteo que tuvo lugar en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, el sábado 13 de diciembre de 2025. Imagen (FBI via AP)



Según la policía, el referido John tuvo varios encuentros con Claudio Neves Valente, antes del ataque del sábado. Cuando la policía publicó imágenes de una persona de interés, el informante comenzó a publicar en el foro de redes sociales Reddit que reconocía a la persona y teorizó que la policía debería investigar un Nissan gris, “posiblemente alquilado”.

Los usuarios de Reddit lo instaron a que se lo dijera al FBI, y usuario de Reddit dijo que lo hizo. La declaración jurada de la policía indica que se enteraron de la pista el 16 de diciembre, tres días después del tiroteo y un día después de que se creara la línea telefónica para recibir información.

Hasta ese momento, según el atestado policial, las autoridades no habían relacionado ningún vehículo con el posible atacante.

Ese detalle les permitió obtener más videos de un sedán Nissan Sentra con matrícula de Florida y permitió a los agentes de policía de Providence acceder a una red de más de 70 cámaras callejeras operadas en la ciudad por la empresa de vigilancia Flock Safety.

Los detalles que brindó el informante del caso de Brown

La declaración jurada dice que el informante se encontró con Neves Valente en el baño del edificio de ingeniería horas antes del ataque, donde notó que vestía ropa “inapropiada e inadecuada para el tiempo que hacía”.

También se topó con el sospechoso fuera, a pocas cuadras del edificio, donde lo vio girarse “repentinamente” desde el Nissan al verlo. Lo que siguió fue un “juego del gato y el ratón”, según el testimonio, donde ambos se encontraban y el más tarde atacante huía.

Un fotograma de un video que muestra a Claudio Neves Valente en una sede de Alamo Rent a Car el 17 de noviembre de 2025. Imagen Rhode Island Attorney General's Office



En un momento dado, el informante dice que gritó: “Tu coche está ahí atrás, ¿por qué estás dando vueltas a la manzana?”. “El sospechoso respondió: ‘No te conozco de nada’, y luego preguntó repetidamente: ‘¿Por qué me acosas?’”, según la declaración jurada.

El informante le dijo a la policía que finalmente vio al sospechoso acercarse al sedán Nissan una vez más y decidió marcharse. “Con todo respeto, ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre el asunto a las personas adecuadas”, escribió en Reddit el miércoles por la noche.

Hasta el jueves, se desconocía si recibiría la recompensa de 50,000 dólares que el FBI había ofrecido por información sobre el tiroteo de Brown. Ted Docks, agente especial a cargo del FBI, respondió a los periodistas que era posible: "Sería lógico pensar que, sin duda, esa persona tendría derecho a recibirla", afirmó.