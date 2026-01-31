Tiroteos

Reportan balacera en juzgado de East Feliciana durante desfile de Mardi Gras en Luisiana

Hasta el momento se reportan 6 personas lesionadas, entre ellos un niño de seis años, quien se encuentra en estado crítico.

N+ Univision
Video Policía mata a joven de 18 años tras persecución con su pareja y su hijo en Santa Ana

La celebración de Mardi Gras en la localidad de Clinton, en el estado de Luisiana, se vio interrumpida este sábado 31 de enero por un violento tiroteo ocurrido en las inmediaciones del juzgado de la parroquia East Feliciana.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos seis personas resultaron heridas tras recibir impactos de bala mientras se desarrollaba el desfile, uno de los eventos más esperados por la comunidad.

Según el medio WBRZ, entre las víctimas se encuentra un niño de seis años quien se encuentra en estado crítico.

Un recidente de la zona declaró que el desfile se estaba llevando a cabo cuando se escucharon disparos y "todos empezaron a correr". "Esto no sucede a menudo en esta zona", dijo el residente.

Las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad e iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Informacion en desarrollo...

