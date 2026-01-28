Tiroteos Divulgan video de Alex Pretti presuntamente enfrentando a agentes federales durante una protesta 11 días antes de su muerte Un video divulgado este miércoles por el sitio web de noticias 'The News Movement' muestra a Alex Pretti presuntamente enfrentando y forcejeando con agentes federales durante las protestas en Minnepolis. El video y la presencia de Pretti en él fueron reseñados por CNN y ABC News.



Un video divulgado este miércoles por el sitio web de noticias ' The News Movement' muestra a un hombre que sería Alex Pretti enfrentando y forcejeando con agentes federales durante las protestas en Minneapolis. El video y la presencia de Pretti en él fueron reseñados por CNN y ABC News.

La narración de The News Movement indica que se encontraban grabando imágenes el 13 de enero de 2026, "que muestran a un hombre que parece ser Alex Pretti, interactuando con agentes federales de inmigración 11 días antes de que la Patrulla Fronteriza le disparara y lo matara".

Según The News Movement, "nuestras imágenes fueron analizadas por la BBC, cuya tecnología de reconocimiento facial confirmó su identidad con un 97% de precisión".

Un representante de la familia de Pretti confirmó a CNN que el hombre que aparece en un video publicado el miércoles es Pretti.

La grabación de 2:55 minutos de duración muestra al que sería Pretti gritando y pateando un vehículo no identificado en movimiento. El auto se detiene y bajan de él agentes federales uniformados de verde, que forcejean con Pretti y lo lanzan al suelo. Tras unos segundos de tenerlo sometido y mientras otros agentes disparan gases lacrimógenos a las personas en el sitio, liberan al sujeto, que escapa de los oficiales.

The News Movement resalta que "el hombre que aparece en nuestras imágenes lleva un atuendo similar al que llevaba Pretti el día que fue asesinado. También se puede ver lo que parece ser un arma por encima de la cintura".