¿Qué es The Shield of the Americas? Trump da nuevo cargo a Kristi Noem

El presidente Donald Trump lanzará este sábado formalmente el "Escudo de las Américas", algo que describió el mandatario como "una iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental", y que iniciará su labor en una reunión en Florida con presidentes o jefes de estado de al menos 11 países del continente.

Por:N+ Univision
El presidente Donald Trump anunció este jueves la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, y pasó a designarla como Enviada Especial para The Shield of the Americas (Escudo de las Américas), una idea del mandario que definió como "una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental".

Este Escudo de las Américas será lanzado formalmente el sábado desde el Trump National Doral Miami, en una cumbre con los presidentes o jefes de Estado de 11 países del hemisferio occidental: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, entre otros.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles que "el objetivo de esta recién creada cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región".

"El presidente hablará con los líderes de estos países que han formado una coalición histórica para trabajar juntos en la lucha contra las bandas criminales narcoterroristas y carteles, y combatir la migración ilegal y masiva no solo hacia EEUU sino hacia el hemisferio occidental, lo que sigue siendo una prioridad clave y máxima del presidente", dijo Leavitt ante periodistas desde la Casa Blanca.

Las invitaciones para este reunión se enviaron al menos desde mediados de febrero. Hace un par de semanas el presidente paraguayo, Santiago Peña, publicó en redes sociales la invitación recibida para la cumbre.

"Paraguay estará presente en este importante encuentro que fortalecerá la cooperación y el trabajo conjunto en favor de la seguridad y la estabilidad de nuestras naciones", indicó Peña.

La decena de países invitados tienen en común gobiernos conservadores o de derecha.

Trump ya lanzó una plataforma multilateral con la "Junta de Paz", que está enfocada en la gobernanza y reconstrucción de Gaza tras la guerra de Israel contra Hamas, y que ha retado el rol del Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución de conflictos internacionales.

Con información de AP

