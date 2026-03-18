Dentista explotó sexualmente a niños y usó Snapchat: ICE descubrió a casi 20 víctimas
El ortodoncista en Estados Unidos fue condenado a varias décadas de prisión tras una investigación federal; así operaba en contra de menores
Un dentista explotó sexualmente a niños y utilizó Snapchat; el ICE descubrió al menos a 16 víctimas. Este caso comenzó como un reporte aislado en una red social terminó revelando varios casos; en N+ Univision te compartimos qué indicaron las autoridades y la sentencia que recibió.
En ese sentido, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó que Thomas Shannon, de 44 años, fue sentenciado a 60 años de prisión por explotación sexual de menores, tras una investigación encabezada por su división de seguridad nacional.
- El acusado, quien residía en Michigan, fue declarado culpable por hechos ocurridos entre 2019 y 2024.
¿Cómo fue descubierto el dentista?
Las autoridades detallaron que el caso salió a la luz luego de que una joven de 16 años, en Carolina del Norte, reportó haber sido víctima de abuso a través de Snapchat.
A partir de ese testimonio, los investigadores lograron identificar al presunto responsable, quien en ese momento trabajaba como ortodoncista en Grandville, Michigan.
Al revisar su actividad digital, agentes federales detectaron al menos 16 víctimas adicionales, algunas de ellas de apenas 12 años de edad.
De acuerdo con la investigación, el acusado utilizó plataformas digitales para contactar a menores y cometer los delitos. En total, se le atribuye la explotación de al menos 18 víctimas de entre 12 y 17 años.
Las autoridades también documentaron que una menor adicional se presentó durante el proceso. Uno de los elementos señalados por los investigadores es que el imputado continuó con conductas delictivas incluso mientras enfrentaba cargos estatales previos por abuso infantil.
Según el expediente, parte de estos hechos ocurrieron en el condado de Ottawa, donde utilizó una embarcación de su propiedad, la cual fue posteriormente asegurada por las autoridades como parte del proceso judicial.
