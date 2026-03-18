César Chávez (activista) Este es el mensaje de Dolores Huerta sobre abusos de César Chávez: Activista habla de dos hijos Dolores Huerta reveló que sufrió abusos por parte de César Chávez, por lo que quedó embarazada; además, reveló qué pasó con los niños

Video Sindicato de Trabajadores Agrícolas cancela homenajes a César Chávez por acusaciones de abuso sexual

La activista Dolores Huerta publicó un mensaje este miércoles 18 de marzo de 2026, donde reveló abusos por parte del líder sindical César Chavez. Aquí en N+ Univision te compartimos el texto.

César Chávez es una figura del activismo en Estados Unidos, pues entre los movimientos que encabezó está una huelga de la uva en Delano, California, para buscar mejores condiciones para los trabajadores del campo.

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El líder sindical murió en 1993, a los 66 años, en California.

El 17 de marzo de 2026, el sindicato United Farm Workers anunció su distanciamiento de las celebraciones anuales en honor a su fundador, César Chávez, debido a lo que calificó como “preocupantes acusaciones”.

Varias eventos en honor a Chávez en San Francisco, Texas y su estado natal, Arizona, fueron cancelados a petición de la fundación.

¿Qué dice el mensaje de Dolores Huerta sobre abusos de César Chávez?

Dolores Huerta reveló este miércoles abusos por parte de César Chávez, con quien fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas en 1962, que se convirtió en United Farm Workers of America.

Esto dice el mensaje que compartió la activista:

“Tengo casi 96 años y durante los últimos 60, he guardado un secreto porque creí que exponer la verdad dañaría al movimiento de campesinos por el cual he luchado mi vida entera.

“Siempre he motivado a las personas a utilizar su voz. Después de la investigación del New York Times de varios años sobre la conducta sexual inapropiada de César Chávez, ya no puedo mantenerme en silencio y debo compartir mis propias experiencias.

“Como madre joven en los años 1960, viví dos actos sexuales separados con César. La primera vez fui manipulada y presionada para tener sexo con él, y sentí que no podía decir que no porque él era alguien a quien yo admiraba: mi jefe y el líder del movimiento al que ya le había dedicado años de mi vida. La segunda vez fui forzada, contra mi voluntad y en un ambiente en el que me sentía atrapada.

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“Había vivido abuso y violencia sexual antes y me convencí de que tenía que soportar estos incidentes sola y en secreto. Ambos actos sexuales con César resultaron en embarazos. Decidí mantener mis embarazos en secreto y después de que nacieron mis niños, hice arreglos para que fueran criados por otras familias que pudieran darles una vida estable.

“A lo largo de los años, tuve la fortuna de desarrollar una relación profunda con estos niños, quienes ahora son muy cercanos a mis otros hijos, sus hermanos. Pero aun así, nadie sabía la verdad completa sobre el modo en que fueron concebidos hasta hace unas semanas.

“Cargué con este secreto durante todo este tiempo porque construir el movimiento y asegurar los derechos de los campesinos fue el trabajo de mi vida. El desarrollo de la unión fue el único vehículo para lograr y asegurar esos derechos y no iba a dejar que César ni nadie más obstruyeran el camino. Puse todo lo que tenía en la abogacía y defensa de miles de campesinos y de otros que sufrían y merecían los mismos derechos.

“Nunca me he identificado como una víctima, pero ahora entiendo que soy una sobreviviente — de violencia, de abuso sexual, de hombres manipuladores que me veían a mí y a otras mujeres como propiedad y objetos de control.

“Estoy compartiendo mi historia porque el New York Times ha indicado que no fui la única — había otras. Más mujeres están alzando su voz, compartiendo que fueron abusadas sexualmente y agredidas por César cuando eran niñas y adolescentes.

“Saber que él dañó a niñas me enfurece. Mi corazón sufre por aquellas que han tenido que sufrir solas y en silencio durante años. No hay palabras lo suficientemente fuertes para condenar las acciones deplorables que él cometió. Las acciones de César no reflejan los valores de nuestra comunidad ni los de nuestro movimiento.

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“El movimiento de los campesinos siempre ha sido mayor y mucho más importante que el de cualquier individuo. Las acciones de César no disminuyen los avances permanentes logrados a favor de los campesinos con la ayuda de miles de personas. Debemos continuar participando y apoyando a nuestra comunidad, que más que nunca necesita abogacía y activismo.

“Continuaré con mi compromiso con los trabajadores, así como con los derechos de las mujeres, para asegurar que tengamos una voz, que nuestras comunidades sean tratadas con dignidad y que se les dé la equidad que se les ha negado durante mucho tiempo.

“He guardado este secreto demasiado tiempo. Mi silencio acaba aquí.”